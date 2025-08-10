Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

Isztambulban

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább hárman megsérültek a Törökország nyugati részét vasárnap este megrázó, 6,1-es erősségű földrengésben. A belügyminiszter szerint még két ember van a romok alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IsztambulbanföldrengéskatasztrófavédelmibelügyminiszterTörökország

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földrengés fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett.

földrengés
Többen megsérültek a földrengésben. Forrás: x

 

Ali Yerlikaya török belügyminiszter szerint legalább három ember sérült meg a földrengésben 

 

Mint mondta, ezen felül igyekeznek felvenni a kapcsolatot romok alá szorult másik két emberrel is. A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól. Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak. Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést. A témával kapcsolatos korábbi cikkünk itt olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!