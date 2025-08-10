Brutális földrengés rázta meg Törökországot

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földrengés fészke Balikesir tartomány Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett.

Többen megsérültek a földrengésben. Forrás: x

Ali Yerlikaya török belügyminiszter szerint legalább három ember sérült meg a földrengésben

A building next to the government offices in Çarşı, Sındırgı District, Balıkesir Province, Balıkesir, Turkey, has collapsed following the earthquake.#deprem pic.twitter.com/TRBXpP0wqg — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

Mint mondta, ezen felül igyekeznek felvenni a kapcsolatot romok alá szorult másik két emberrel is. A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni, mentőegységek eddig egy embert mentettek ki a törmelék alól. Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak. Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést. A témával kapcsolatos korábbi cikkünk itt olvasható.