Halálos áldozatot is követelt a brutális erősségű földrengés Törökországban - rémisztő videók

A 6,1-es erősségű földrengés Törökország nyugati részén, Balikesir tartományban csapott le, súlyos károkat és emberi áldozatot hagyva maga után.

Brutális földrengés rengette meg Törökország békés városkáját Fotó: BERKAN CETIN / ANADOLU

Földrengés következményei és áldozatok száma

A belügyminiszter tájékoztatása szerint egy 81 éves nő nem sokkal azután hunyt el, hogy kimentették a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában. A földrengés következtében 16 épület omlott össze, és 29-en megsérültek – közölte írja a BBC.

A katasztrófavédelmi ügynökség szerint a rengést helyi idő szerint 19:53-kor (GMT 16:53) rögzítették, és egészen Isztambulig érezni lehetett. Az epicentrum Balikesir tartomány Sindirgi körzetében, 11 kilométeres mélységben volt.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull…

A földrengést több mint 200 kilométerre, Isztambulban és még Izmirben is érzékelték. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és a sérültek ellátásán.

🚨BREAKING: M6.2 Earthquake in Turkey; Buildings have collapsed in Balıkesir. pic.twitter.com/vLLFmVg43F — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 10, 2025

Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést. Előtte pedig 2023-ban történt egy brutális földrengés, mely több mint ötvenezer áldozatot követelt és felbecsülhetetlen mértékű lelki és anyagi kárt.