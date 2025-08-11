Hírlevél

Rendkívüli

földrengés

Halálos áldozatot is követelt a brutális erősségű földrengés Törökországban - rémisztő videók

A vasárnap esti ég sötétjét hirtelen a romok pora és a pánik váltotta fel Balikesirben. A földrengés Törökország északnyugati részét rázta meg és egészen Isztambulig érezni lehetett. A katasztrófában egy ember meghalt és többen megsérültek.
A 6,1-es erősségű földrengés Törökország nyugati részén, Balikesir tartományban csapott le, súlyos károkat és emberi áldozatot hagyva maga után.

földrengés, BALIKESIR, TURKIYE - AUGUST 11: A view shows a collapsed mosque minaret in Kizilgur neighborhood due to 6.1-magnitude earthquake in the Sindirgi district of Balikesir, Turkiye, on August 11, 2025. Berkan Cetin / Anadolu (Photo by Berkan Cetin / Anadolu via AFP)
Brutális földrengés rengette meg Törökország békés városkáját Fotó: BERKAN CETIN / ANADOLU

Földrengés következményei és áldozatok száma

A belügyminiszter tájékoztatása szerint egy 81 éves nő nem sokkal azután hunyt el, hogy kimentették a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában. A földrengés következtében 16 épület omlott össze, és 29-en megsérültek – közölte írja a BBC.

A katasztrófavédelmi ügynökség szerint a rengést helyi idő szerint 19:53-kor (GMT 16:53) rögzítették, és egészen Isztambulig érezni lehetett. Az epicentrum Balikesir tartomány Sindirgi körzetében, 11 kilométeres mélységben volt.

A földrengést több mint 200 kilométerre, Isztambulban és még Izmirben is érzékelték. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és a sérültek ellátásán.

Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést. Előtte pedig 2023-ban történt egy brutális földrengés, mely több mint ötvenezer áldozatot követelt és felbecsülhetetlen mértékű lelki és anyagi kárt.

 

