Pápua Új-Guinea

Hatalmas földrengés volt Pápua Új-Guineában

A Richter-skála szerinti 6,3-as erősségű földmozgás rázta meg Pápua Új-Guineát. A földrengést még Indonéziában is érezni lehetett.
Augusztus 12-én délután erős földrengés rázta meg Pápua keleti részét - írja a hindustantimes. A 6,3-es erősségű földmozgás miatt fenállt a veszélye egy esetleges szökőárnak is, ami szerencsére nem következett be. A térségben már korábban is volt egy 5,9-es erősségű rengés, amely rávilágít a szeizmikus aktivitásra. 

földrengés
Heves földrengés rázta meg Pápua keleti részét. A kép illusztráció.
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

 

A földrengés epicentruma a pápuai Abepura városától körülbelül 193 kilométerre északnyugatra volt

A mostani rengés mindössze öt nappal azután történt, hogy Pápua, Új-Britannia régióját egy 5,9-es erősségű földrengés rázta meg. A szeizmikus aktivitás 58 kilométer mélységben volt. Az elmúlt hónapban szintén egy 5,8-as erősségű rengést mértek,  2025 áprilisában pedig egy 6,2-eset. 

A felsoroltakból jól látszik, hogy a térséget komolyan érintik a földrengések. Ennek oka, hogy Pápua Új-Guinea a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, amely miatt gyakori és heves tektonikus aktivitás jellemezi a térséget. Bár a katasztrófák általában nem okoznak jelentős pusztítást, gyakran utórengéseket és földcsuszamlásokat váltanak ki, amelyek megzavarják a mindennapi életet. Az Origo korábban már közölt egy hasonló cikket, miszerint földrengés volt Pápua Új-Guineában, többen meghaltak és sok épület összedőlt.

 

