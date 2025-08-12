Hatalmas földrengés volt Pápua Új-Guineában

Augusztus 12-én délután erős földrengés rázta meg Pápua keleti részét - írja a hindustantimes. A 6,3-es erősségű földmozgás miatt fenállt a veszélye egy esetleges szökőárnak is, ami szerencsére nem következett be. A térségben már korábban is volt egy 5,9-es erősségű rengés, amely rávilágít a szeizmikus aktivitásra.

Heves földrengés rázta meg Pápua keleti részét. A kép illusztráció.

Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A földrengés epicentruma a pápuai Abepura városától körülbelül 193 kilométerre északnyugatra volt

A mostani rengés mindössze öt nappal azután történt, hogy Pápua, Új-Britannia régióját egy 5,9-es erősségű földrengés rázta meg. A szeizmikus aktivitás 58 kilométer mélységben volt. Az elmúlt hónapban szintén egy 5,8-as erősségű rengést mértek, 2025 áprilisában pedig egy 6,2-eset.

🇮🇩 One of Indonesia's most active volcanoes, Gunung Marapi, has erupted. The height of the ash column reached 1,600 feet above sea level.



Earlier, it was reported that 6.3 magnitude earthquake strikes Indonesia’s West Papua. pic.twitter.com/OKJAsrG5i5 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 12, 2025

A felsoroltakból jól látszik, hogy a térséget komolyan érintik a földrengések. Ennek oka, hogy Pápua Új-Guinea a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, amely miatt gyakori és heves tektonikus aktivitás jellemezi a térséget. Bár a katasztrófák általában nem okoznak jelentős pusztítást, gyakran utórengéseket és földcsuszamlásokat váltanak ki, amelyek megzavarják a mindennapi életet. Az Origo korábban már közölt egy hasonló cikket, miszerint földrengés volt Pápua Új-Guineában, többen meghaltak és sok épület összedőlt.