Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Most jött: földrengés volt Zsilvásárhely közelében

Péntek délután ismét a természet erejére emlékeztette az embereket a Kárpát-medence. A földrengés Románia Gorj megyéjében történt, a hatóságok beszámolója szerint szerencsére károkat nem okozott.
A román Országos Földtani Intézet (INFP) tájékoztatása szerint a pénteken 14:18-kor észlelt földrengés először 4,4-es, majd később pontosítva 4,2-es erősségűnek bizonyult. A földmozgás mindössze 15 kilométeres mélységben zajlott, Zsilvásárhelytől (Târgu Jiu) északra.

földrengés
Súlyos földrengés Romániában (A kép illusztráció!)
Fotó: MUSTAFA BIKEC / Mustafa Bikec / Anadolu / AFP

A Gorj megyei katasztrófavédelem közölte, hogy sem személyi sérülésről, sem anyagi károkról nincs hír - írja az MTI. A szervezet közösségi oldalán inkább a biztonságos viselkedésről szóló tájékoztató anyagokat osztotta meg, emlékeztetve a lakosokat arra, hogyan kell reagálni hasonló helyzetekben.

Földrengésveszély Romániában

A Balkán és a Kárpátok térsége rendszeresen ki van téve szeizmikus mozgásoknak. Bár a mostani esemény viszonylag enyhe volt, Olténia északi részén 2023 februárjában egy 5,2–5,7-es erősségű földrengés már jelentős pánikot keltett, és több iskolaépület is megrongálódott.

Románia legveszélyesebb területe azonban a Vrancea szeizmikus zóna, ahol a nagy mélységből induló rengések akár Bukarestet is súlyosan érinthetik. A történelem során többször bebizonyosodott, hogy a térség potenciálisan komoly pusztítást képes okozni. A legemlékezetesebb az 1977-es, 7,2-es erősségű földrengés volt, amelyben több mint 1400 ember vesztette életét.

 

 

 

