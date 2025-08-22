Most jött: földrengés volt Zsilvásárhely közelében

A román Országos Földtani Intézet (INFP) tájékoztatása szerint a pénteken 14:18-kor észlelt földrengés először 4,4-es, majd később pontosítva 4,2-es erősségűnek bizonyult. A földmozgás mindössze 15 kilométeres mélységben zajlott, Zsilvásárhelytől (Târgu Jiu) északra.

Súlyos földrengés Romániában (A kép illusztráció!)

Fotó: MUSTAFA BIKEC / Mustafa Bikec / Anadolu / AFP

A Gorj megyei katasztrófavédelem közölte, hogy sem személyi sérülésről, sem anyagi károkról nincs hír - írja az MTI. A szervezet közösségi oldalán inkább a biztonságos viselkedésről szóló tájékoztató anyagokat osztotta meg, emlékeztetve a lakosokat arra, hogyan kell reagálni hasonló helyzetekben.

Földrengésveszély Romániában

A Balkán és a Kárpátok térsége rendszeresen ki van téve szeizmikus mozgásoknak. Bár a mostani esemény viszonylag enyhe volt, Olténia északi részén 2023 februárjában egy 5,2–5,7-es erősségű földrengés már jelentős pánikot keltett, és több iskolaépület is megrongálódott.