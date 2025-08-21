Szomorú hír rázta meg a világot, milliók gyászolják a világ legkedvesebb bíráját

Rhode Island államban, Providence városában több mint 40 évig szolgált bíróként. A „Caught in Providence” című televíziós műsora révén vált ismertté, amelyben tárgyalótermi pillanatait mutatták be. Ezek a videók vírusszerűen terjedtek a közösségi médiában, és több milliárd megtekintést értek el. Frank Caprio stílusát a humor, az együttérzés és a közvetlenség jellemezte, amellyel azonnal belopta magát a közönség szívébe.

88 éves korában elhunyt Frank Caprio

Frank Caprio és a „világ legkedvesebb bírája” cím

Nem véletlen, hogy világszerte „a világ legkedvesebb bírájaként” emlegették. Frank Caprio gyakran vonta be a vádlottak gyermekeit a tárgyalásokba, vagy kedves gesztusokkal oldotta a feszült pillanatokat. Egyik legismertebb pillanata az volt, amikor egy kisfiút „mini bírónak” nevezett ki a tárgyalóteremben.

Közösségi média és elismerések

Frank Caprio több millió követőt szerzett TikTokon, Facebookon és Instagramon. Egy egyszerű videója – amelyben reggeli rutinját mutatta be – több mint 5 millió megtekintést gyűjtött. Háromszor jelölték Daytime Emmy-díjra, és számtalan elismerést kapott emberséges jogi munkájáért - írja a BBC.