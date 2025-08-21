Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

Frank Caprio

Szomorú hír rázta meg a világot, milliók gyászolják a világ legkedvesebb bíráját

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
88 éves korában elhunyt Frank Caprio. A közösségi médiában és televízióban is népszerű bíró életét és munkásságát embersége, humora és kedvessége tette felejthetetlenné. Frank Caprio olyan ítéleteivel vált világhírűvé, amelyek nemcsak jogi szempontokat, hanem az emberek személyes körülményeit is figyelembe vették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Frank CaprioRhode Islandkedvességbírógyermek

Rhode Island államban, Providence városában több mint 40 évig szolgált bíróként. A „Caught in Providence” című televíziós műsora révén vált ismertté, amelyben tárgyalótermi pillanatait mutatták be. Ezek a videók vírusszerűen terjedtek a közösségi médiában, és több milliárd megtekintést értek el. Frank Caprio stílusát a humor, az együttérzés és a közvetlenség jellemezte, amellyel azonnal belopta magát a közönség szívébe.

Frank Caprio
88 éves korában elhunyt Frank Caprio
Fotó: BBC

Frank Caprio és a „világ legkedvesebb bírája” cím

Nem véletlen, hogy világszerte „a világ legkedvesebb bírájaként” emlegették. Frank Caprio gyakran vonta be a vádlottak gyermekeit a tárgyalásokba, vagy kedves gesztusokkal oldotta a feszült pillanatokat. Egyik legismertebb pillanata az volt, amikor egy kisfiút „mini bírónak” nevezett ki a tárgyalóteremben.

Közösségi média és elismerések

Frank Caprio több millió követőt szerzett TikTokon, Facebookon és Instagramon. Egy egyszerű videója – amelyben reggeli rutinját mutatta be – több mint 5 millió megtekintést gyűjtött. Háromszor jelölték Daytime Emmy-díjra, és számtalan elismerést kapott emberséges jogi munkájáért - írja a BBC.

Családja, rajongói és kollégái egyaránt kiemelték: öröksége nem csupán szakmai, hanem emberi is. Frank Caprio mindig a kedvesség és a humánum fontosságát hangsúlyozta. Fia, David Caprio arra kérte az embereket, hogy édesapja emlékére „terjesszenek egy kis kedvességet a világban”.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!