Rendkívüli

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

Tízparancsolat

A CIA tulajdonában lehet a Frigyláda? Titkosított akták láttak napvilágot

Újra előkerült egy titokzatos CIA-dokumentum, amely a hidegháború idején készült. A Frigyláda állítólag egy távoli megfigyelési kísérlet során került a hírszerzők célkeresztjébe, mélyen elrejtve egy közel-keleti föld alatti helyszínen.
A CIA 1988-ban futtatta azt a kísérletet, amelynek célja a történelem egyik legrejtélyesebb bibliai ereklyéje, a Frigyláda megtalálása volt - írta meg a DailyMail. A dokumentumok szerint a hírszerzés a Project Sun Streak nevű program keretében pszichikus képességeket vizsgált, és ezek segítségével próbált távoli tárgyakat felkutatni. A feljegyzések egy fából, arannyal és ezüsttel díszített tartályt írtak le, amelyet szeráfok ékesítettek, és amely egy „sötét és nedves” föld alatti helyszínen volt elrejtve. A környezet leírása mecsetkupolák közelségére és arabul beszélő helyiekre utalt, így sokak szerint a Közel-Kelet egy rejtett pontja lehetett a célterület.

A Frigyláda titka
Napvilágot láttak a CIA-dokumentumok - itt a Frigyláda titka (Illusztráció!)
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A Frigyláda mítosza és a CIA titkos kísérletei

A bibliai leírások szerint a Frigyláda a Tízparancsolat kőtábláit tartalmazta, és arannyal borított szent ládaként szolgált. Évszázadok óta eltűnt relikviaként tartják számon, amelynek holléte a mai napig legendák és találgatások tárgya.

 Anna Paulina Luna amerikai kongresszusi képviselő a Joe Rogan Experience műsorában nevezte „Indiana Jones-pillanatnak” az esetet, amikor a dokumentumok újra napvilágra kerültek.

A CIA-projektben részt vevő „032-es számú Távoli Szemlélő” pszichikus úton kapott koordinátákat és képes volt részleteket érzékelni az ismeretlen tárgyról. A dokumentumok szerint a Frigyláda nem csupán szent tárgy, hanem egyesek szerint szuperfegyverhez hasonló erővel is rendelkezhetett, ezért különösen fontos volt a hírszerzők számára.

A történet most ismét felkeltette a közvélemény figyelmét, hiszen ha a CIA valóban közel járt a Frigyláda megtalálásához, az nemcsak vallási, hanem geopolitikai szempontból is óriási horderejű felfedezés lenne.

 

