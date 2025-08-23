A CIA tulajdonában lehet a Frigyláda? Titkosított akták láttak napvilágot

A CIA 1988-ban futtatta azt a kísérletet, amelynek célja a történelem egyik legrejtélyesebb bibliai ereklyéje, a Frigyláda megtalálása volt - írta meg a DailyMail. A dokumentumok szerint a hírszerzés a Project Sun Streak nevű program keretében pszichikus képességeket vizsgált, és ezek segítségével próbált távoli tárgyakat felkutatni. A feljegyzések egy fából, arannyal és ezüsttel díszített tartályt írtak le, amelyet szeráfok ékesítettek, és amely egy „sötét és nedves” föld alatti helyszínen volt elrejtve. A környezet leírása mecsetkupolák közelségére és arabul beszélő helyiekre utalt, így sokak szerint a Közel-Kelet egy rejtett pontja lehetett a célterület.

Napvilágot láttak a CIA-dokumentumok - itt a Frigyláda titka (Illusztráció!)

A Frigyláda mítosza és a CIA titkos kísérletei

Anna Paulina Luna amerikai kongresszusi képviselő a Joe Rogan Experience műsorában nevezte „Indiana Jones-pillanatnak” az esetet, amikor a dokumentumok újra napvilágra kerültek.

A CIA-projektben részt vevő „032-es számú Távoli Szemlélő” pszichikus úton kapott koordinátákat és képes volt részleteket érzékelni az ismeretlen tárgyról. A dokumentumok szerint a Frigyláda nem csupán szent tárgy, hanem egyesek szerint szuperfegyverhez hasonló erővel is rendelkezhetett, ezért különösen fontos volt a hírszerzők számára.