Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Fudzsi

Kitört a pánik Tokióban: a Fudzsi bármelyik pillanatban elsöpörhet mindent

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
A japán hatóságok sokkoló AI-szimulációt tettek közzé a Fudzsi kitöréséről, amely rémisztő pontossággal mutatja be, mi történne, ha a több mint 300 éve alvó vulkán hirtelen életre kelne. A videók Tokió 37 millió lakosát készítik fel egy olyan katasztrófára, amely órák alatt bénítaná meg a fővárost. Videón a Fudzsi kitörése!
Fudzsi

A számítógép által generált felvételeken látható, ahogy hamu lepi el Tokió központját – mindössze néhány órával a kitörés után. A Fudzsi hamufelhője teljesen leállítaná a közlekedést, megbénítaná az áramellátást és az élelmiszerellátást, valamint komoly légúti megbetegedéseket okozna. A hatóságok figyelmeztetnek: a vulkán bármelyik pillanatban, előjel nélkül kitörhet – írja az AP News.

AI-szimuláció mutatta meg, milyen pusztítást okozna a Fudzsi kitörése Tokióban.
AI-szimuláció mutatta meg, milyen pusztítást okozna a Fudzsi kitörése Tokióban.
Fotó: Unsplash

A Fudzsi kitörése mindent elsöpörne

A tokiói kormányzóság hangsúlyozza: jelenleg nincsenek jelei a kitörésnek, a szimuláció célja a felkészítés. Ennek ellenére sok lakos pánikba esett, többen már elkezdtek tartós élelmiszert és elsősegély-felszerelést felhalmozni.

A szakértők szerint Japán természeti adottságai miatt különösen sérülékeny, hiszen a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol a világ 1500 aktív vulkánjából 111 található. A Fudzsi korábban átlagosan 30 évente tört ki, de 1707 óta hallgat.

 

