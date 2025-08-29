Kitört a pánik Tokióban: a Fudzsi bármelyik pillanatban elsöpörhet mindent

A számítógép által generált felvételeken látható, ahogy hamu lepi el Tokió központját – mindössze néhány órával a kitörés után. A Fudzsi hamufelhője teljesen leállítaná a közlekedést, megbénítaná az áramellátást és az élelmiszerellátást, valamint komoly légúti megbetegedéseket okozna. A hatóságok figyelmeztetnek: a vulkán bármelyik pillanatban, előjel nélkül kitörhet – írja az AP News.

AI-szimuláció mutatta meg, milyen pusztítást okozna a Fudzsi kitörése Tokióban.

Fotó: Unsplash

A Fudzsi kitörése mindent elsöpörne

A tokiói kormányzóság hangsúlyozza: jelenleg nincsenek jelei a kitörésnek, a szimuláció célja a felkészítés. Ennek ellenére sok lakos pánikba esett, többen már elkezdtek tartós élelmiszert és elsősegély-felszerelést felhalmozni.

A szakértők szerint Japán természeti adottságai miatt különösen sérülékeny, hiszen a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol a világ 1500 aktív vulkánjából 111 található. A Fudzsi korábban átlagosan 30 évente tört ki, de 1707 óta hallgat.