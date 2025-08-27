Esküvő vagy pusztítás? Füstbomba tette tönkre a több száz éves templomot

A szertartás után a házaspár – a negyvenes éveikben járó olasz férfi és nő – a festői Vico Equense városának egyik legszebb pontján, a Santissima Annunziata katedrális előtt szerettek volna emlékezetes fotókat és videókat készíteni. A látvány fokozása érdekében azonban több füstbombát is meggyújtottak, amiknek színes füstje és festékrészecskéi maradandó nyomot hagytak az épület falán. A 14. századi templom Olaszország egyik legfontosabb szakrális műemléke – azonban most füstbomba miatti rongálás okán került a hírekbe.

katedrális homlokzatát is érte a füstbomba hatása – a történelmi falakon nyomot hagytak az esküvői pirotechnikai eszközök. Fotó: LORENZO DI COLA / NurPhoto

A pár pirotechnikai füstbombákat gyújtott a templom előtti díszburkolaton, de a füsttel együtt festékréteg is szállt a levegőbe, amely megült a történelmi épület falán. Az akció következtében látható károk keletkeztek a homlokzaton – így a füstbomba nemcsak a látványban, hanem a helyreállítási költségekben is maradandó nyomot hagyott.

A füstbomba miatt tombolnak a helyiek – eljárás indult a házaspár ellen

A rendőrség gyorsan beazonosította az elkövetőket a városi térfigyelő kamerák segítségével, és a párt egy közeli hotelben elfogták. Jelenleg a történelmi és művészeti értékek megrongálása, valamint veszélyes robbanóeszköz használata miatt indult ellenük eljárás.

A templomot kezelő plébános már bejelentette, hogy szakértők fogják felmérni a károkat, és a kártérítési igényt is előkészítik.

A helyiek és a hatóságok dühösen reagáltak a rongálásra. Egy helyi lakos így fogalmazott: „Ez kulturális tudatlanság a legmagasabb fokon.

A közösségi médiában is megszólaltak: volt, aki gúnyosan megjegyezte, hogy „szerencsére nem másik városból jöttek, különben már a pápa közbelépését is kérnék."

Az ügyben nemcsak a pár felelősségét vizsgálják, hanem az esemény szervezőinek szerepét is. A nyomozás jelenleg is zajlik.

