Tíz dolog, amit soha ne tároljon garázsban

Hiába kényelmes, nem minden holmi bírja a garázs körülményeit. A párás, hőingadozó, sokszor poros vagy kártevők által látogatott hely tönkreteheti az értékes dolgainkat. Ezért összegyűjtöttük, mit soha ne tároljon a garázsban!

Fotó: AFP / AFP

Műalkotások, festmények

Legyen szó gyerekrajzról vagy megvásárolt festményről, a garázs nem megfelelő hely a tárolásra. A hőingadozás, a páratartalom és a por tönkreteheti a képeket, penészedést okozhat. A műtárgyak helye egy tiszta, száraz, hőmérséklet-szabályozott helyiségben van - írja a Real Simple.

Fontos iratok, papírok

Útlevelek, autópapírok, születési anyakönyvi kivonatok – ezek elvesztése vagy tönkremenetele komoly gondot okozhat. A garázsban a nedvesség és a rágcsálók is kárt tehetnek bennük, ezért inkább zárható szekrényben, lakáson belül tartsa őket.

Könyvek

Régi tankönyvek, kedvenc regények vagy szótárak – mind károsodhatnak a garázsban. A lapok összeragadnak, gyűrődnek, penészedhetnek a párától. Jobb, ha a könyvespolcon vagy egy száraz helyiségben tárolja őket, a felesleget pedig adja el vagy adományozza el.

Állateledel a garázsban

A nagy kiszerelésű száraztápot sokan a garázsban tartanák, de ez vonzza a rágcsálókat és rovarokat, amelyek átrágják a csomagolást és megfertőzik az eledelt. Az állateledel helye zárt, száraz helyiségben van.

Festékek

Maradt néhány bontott vagy bontatlan festékesdoboz a lakásfelújítás után? Ne a garázsba tegye őket! A szélsőséges hideg vagy meleg tönkreteszi a festék állagát, így felhasználhatatlanná válhat.

Bor, italok

A bor szereti a kiegyensúlyozott hőmérsékletet. A garázs hőingadozása és páratartalma elrontja az ital ízét, így ha hosszabb távra szeretne bort tárolni, érdemes bortartót vagy hűtőt beszerezni.

Ruhák, textíliák

Régi pulóverek, ágyneműk, takarók – mind veszélyben vannak a garázsban. A molyok, rágcsálók kárt tehetnek bennük, a nedvesség pedig penészt okozhat. Ha nincs máshol hely, légmentesen zárható tasakokban tárolja őket.

Tűzifa

Bár szárazon kell tartani, a tűzifa ideális búvóhely a rovarok és rágcsálók számára. Ha a garázsban tartja, az élősködők könnyen bejuthatnak a házba. Tárolja inkább az udvaron, védett, fedett helyen.