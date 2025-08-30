Néhányan elájultak, mások pánikba estek, amikor vegyvédelmi ruhás tűzoltók jelentek meg egy repülőn

Egyiptomi luxusnyaralásra szállította utasait a British Airways egyik járata London Gatwick repülőteréről még december 23-án, amikor a felszállást követően többen rosszul lettek a fedélzeten. Már az induláskor baj volt, mivel a kabinban elviselhetetlen volt a meleg. Később többen fejfájásra kezdtek panaszkodni, szédültek, és néhányan el is ájultak. A gép végül Velencében hajtott végre vészhelyzeti leszállást gázszivárgás gyanúja miatt. Most kikerült a videó arról, hogy leszállást követően vegyvédelmi ruhás alakok lepik el a fedélzetet.

Egy utas által készített fotó a British Airways gázszivárgás gyanúja miatt kényszerleszállást végrehajtott járatáról

Fotó: utas által készített fotó

Mérgező gáz szivárgására gyanakodtak

A vártnál később kezdődött a 61 éves Melanie Wells és lánya, Imogen egyiptomi vakációja, akik szintén a British Airways járatán utaztak, ami a leszállást követően egy napot vesztegelt Velencében. A légi társaság csak másnap reggel szállította őket tovább Egyiptomba, így pihenésük első napjáról le kellett mondaniuk, s bár a British Airways kártérítést ajánlott fel az utasoknak, Melanie Wells szerint a felajánlott több mint 2000 font nem kompenzálja az elvesztett napukat, a szálláshelyet, valamint azt a traumát, hogy úgy tűnt, „mérgező gázt” lélegeznek be a fedélzeten.

Ennek köszönhető, hogy a gépen utazók szerint a velencei leszállást követően vegyvédelmi ruhás szakemberek - a Daily Mail szerint az ilyen feladatora kiképzett tűzoltók - léptek a fedélzetre, és mérőműszerekkel vizsgálták az utasokat és a személyzetet. Melanie Wells a helyzetet „totális pandémiának” nevezte, mondván: a stáb tagjai is pánikba estek, az utasok pedig rettegtek, hogy mérgező gázokat lélegeztek be.

Az igazán megdöbbentő azonban az, hogy a British Airways miután visszavitte a repülőgépet Londonba és átvizsgálta, nem találta nyomát szivárgásnak.

A tapaszaltak kapcsán technikai problémáról beszéltek, de nem részletezték, hogy ez mit takar.

