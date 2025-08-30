Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
vészhelyzet

Néhányan elájultak, mások pánikba estek, amikor vegyvédelmi ruhás tűzoltók jelentek meg egy repülőn

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eltért az útitervtől, és úgynevezett vészhelyzeti leszállást hajtott végre a British Airways Londonból indult egyik járata, miután az utasok közül többen rosszul lettek, néhányan pedig elájultak a kabinban. Még a személyzet néhány tagja is pánikba esett, felmerült ugyanis annak gyanúja, hogy valamilyen mérgező gázt lélegeznek be az utasok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vészhelyzetgázBritish Airways

Egyiptomi luxusnyaralásra szállította utasait a British Airways egyik járata London Gatwick repülőteréről még december 23-án, amikor a felszállást követően többen rosszul lettek a fedélzeten. Már az induláskor baj volt, mivel a kabinban elviselhetetlen volt a meleg. Később többen fejfájásra kezdtek panaszkodni, szédültek, és néhányan el is ájultak. A gép végül Velencében hajtott végre vészhelyzeti leszállást gázszivárgás gyanúja miatt. Most kikerült a videó arról, hogy leszállást követően vegyvédelmi ruhás alakok lepik el a fedélzetet.

Egy utas által készített fotó a British Airways gázszivárgás gyanúja miatt kényszerleszállást végrehajtott járatáról
Egy utas által készített fotó a British Airways gázszivárgás gyanúja miatt kényszerleszállást végrehajtott járatáról
Fotó: utas által készített fotó

Mérgező gáz szivárgására gyanakodtak

A vártnál később kezdődött a 61 éves Melanie Wells és lánya, Imogen egyiptomi vakációja, akik szintén a British Airways járatán utaztak, ami a leszállást követően egy napot vesztegelt Velencében. A légi társaság csak másnap reggel szállította őket tovább Egyiptomba, így pihenésük első napjáról le kellett mondaniuk, s bár a British Airways kártérítést ajánlott fel az utasoknak, Melanie Wells szerint a felajánlott több mint 2000 font nem kompenzálja az elvesztett napukat, a szálláshelyet, valamint azt a traumát, hogy úgy tűnt, „mérgező gázt” lélegeznek be a fedélzeten.

Ennek köszönhető, hogy a gépen utazók szerint a velencei leszállást követően vegyvédelmi ruhás szakemberek - a Daily Mail szerint az ilyen feladatora kiképzett tűzoltók - léptek a fedélzetre, és mérőműszerekkel vizsgálták az utasokat és a személyzetet. Melanie Wells a helyzetet „totális pandémiának” nevezte, mondván: a stáb tagjai is pánikba estek, az utasok pedig rettegtek, hogy mérgező gázokat lélegeztek be.

Az igazán megdöbbentő azonban az, hogy a British Airways miután visszavitte a repülőgépet Londonba és átvizsgálta, nem találta nyomát szivárgásnak. 

A tapaszaltak kapcsán technikai problémáról beszéltek, de nem részletezték, hogy ez mit takar.

Miként megírtuk, nemrég az Air China repülőgépének kellett kényszerleszállást végrehajania Oroszországban, miután a repülőgép egyik motorja meghibásodott.  Néhány éve pedig nem gázszivárgás, hanem a világ legbüdösebb gyümölcsének tartott durián miatt nem engedtek felszállni egy repülőgépet, mivel az utastérben fojtogató bűz terjengett.

A decemberi esetről egy utas által most közzétett videó nagy nézettséget ért el TikTokon:

@dailymailuk This is the dramatic moment firefighters in full hazmat gear boarded a British Airways flight from London after it made an emergency landing in Italy. Melanie Wells, 61, was on the flight which had set off from London Gatwick with her 19-year-old daughter Imogen for an eight-day luxury break in Egypt. Shortly after boarding, Melanie says she began to feel unwell and initially blamed it on the temperature in the plane. However, she claims the situation spiralled as travellers and cabin crew also became sick with staff going into 'full panic mode'. The aircraft was forced to divert to Venice where emergency services rushed to the tarmac with hazmat teams boarding in breathing apparatus and scanning equipment. #flight #britishairways #hazmatsuit #emergency #news ♬ original sound - Daily Mail UK

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!