Tragédia: hat ember halt meg gázmérgezésben

A rendőrségi tájékoztatás szerint a tragédia a Denvertől mintegy 55 kilométerre fekvő Keenesburg településén történt, Weld megyében. A hat áldozatot a tejgazdaság egyik zárt helyiségében találták meg, valószínűsíthető, hogy gázmérgezésben vesztették életüket. A helyszínre érkező hatóságok közölték, hogy a haláleseteket jelenleg balesetként kezelik, de a vizsgálat során azt próbálják kideríteni, milyen gázok idézték elő a halálos mérgezést – írja azt MTI.

Colorado állam: hat ember halt meg gázmérgezésben (A kép illusztáció!)

Fotó: Pexels

Melissa Chesmore rendőrségi szóvivő elmondta: az ügy jelenleg is folyamatban van, és a biztonsági előírások betartására különösen nagy hangsúlyt kell majd fektetni a hasonló mezőgazdasági létesítményekben.

Gázmérgezés okozta a halálos balesetet

Jolene Weiner halottkém tájékoztatása szerint az elhunytak latin-amerikai származású férfiak voltak, egyikük pedig egy középiskolai diák. A hír hatalmas felháborodást és szomorúságot váltott ki a környéken, hiszen Weld megye Colorado egyik legnagyobb tejtermelő térsége, ahol rengetegen dolgoznak hasonló körülmények között.

Vizsgálják a körülményeket

A szakértők jelenleg is elemzik a helyszínen talált nyomokat, és igyekeznek pontos választ adni arra, hogyan történhetett meg a tragédia. A hatóságok szerint valószínű, hogy a zárt térben felgyülemlett gázok okozták a mérgezést, de hivatalos eredményeket csak a részletes vizsgálat után közölnek.