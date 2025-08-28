George Clooney szerdán, a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál első napján váratlanul megszakította sajtótájékoztatóját.

George Clooney egyelőre viszavonult a velencei szerepléseitől

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A hírek szerint a világhírű hollywoodi sztár makacs arcüreggyulladásban szenved, és orvosai tanácsára lemondta a részvételét több eseményen, köztük a Netflix sajtótájékoztatón, a zártkörű vacsorán és a film sajtókampányának több elemén.

A színész állítólag már a nap folyamán is rosszul érezte magát, és azt tanácsolták neki, hogy menjen haza és pihenjen a sűrű csütörtöki program előtt – írja a Daily Mail.

George Clooney idős színészt alakít

A fesztiválon Clooney legújabb filmjét, a Jay Kelly-t mutatták be, melyet Noah Baumbach rendezett, és Emily Mortimerrel közösen írt. A film főszereplője egy idősödő hollywoodi színész (őt alakítja Clooney), aki egy különleges európai utazásra indul menedzserével, akit Adam Sandler formál meg. A történet témái között szerepel a hírnév, az önazonosság és az élet értelmének keresése. A kritikusok szerint a mű esélyes az Arany Oroszlán-díjra, valamint több Oscar-kategóriában is emlegetik. A film 2025. november 14-én kerül a mozikba, majd december 5-től lesz elérhető a Netflix kínálatában.