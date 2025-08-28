Hírlevél

Rendkívüli

A 64 éves Oscar-díjas színész és rendező kénytelen volt visszavonulni a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál több eseményéről egészségi állapota miatt. A fesztiválon mutatták be George Clooney legújabb filmjét, a Jay Kelly-t, melyet Noah Baumbach rendezett, és Emily Mortimerrel közösen írt.
George Clooney szerdán, a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál első napján váratlanul megszakította sajtótájékoztatóját.

George Clooney arrives by boat at the Hotel Excelsior pier during the 82nd Venice International Film Festival (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) in Venezia Lido, Italy, on August 27, 2025 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto). (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
George Clooney egyelőre viszavonult a velencei szerepléseitől
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A hírek szerint a világhírű hollywoodi sztár makacs arcüreggyulladásban szenved, és orvosai tanácsára lemondta a részvételét több eseményen, köztük a Netflix sajtótájékoztatón, a zártkörű vacsorán és a film sajtókampányának több elemén. 

A színész állítólag már a nap folyamán is rosszul érezte magát, és azt tanácsolták neki, hogy menjen haza és pihenjen a sűrű csütörtöki program előtt – írja a Daily Mail.

George Clooney idős színészt alakít

A fesztiválon Clooney legújabb filmjét, a Jay Kelly-t mutatták be, melyet Noah Baumbach rendezett, és Emily Mortimerrel közösen írt. A film főszereplője egy idősödő hollywoodi színész (őt alakítja Clooney), aki egy különleges európai utazásra indul menedzserével, akit Adam Sandler formál meg. A történet témái között szerepel a hírnév, az önazonosság és az élet értelmének keresése. A kritikusok szerint a mű esélyes az Arany Oroszlán-díjra, valamint több Oscar-kategóriában is emlegetik. A film 2025. november 14-én kerül a mozikba, majd december 5-től lesz elérhető a Netflix kínálatában.

 

 

