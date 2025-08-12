Halálos gombás fertőzés támadt egy férfira – megelevenedik a Last of Us?

A férfi még hónapokkal korábban szenvedett súlyos fejsérülést egy autóbalesetben. A Ras al-Khaimah-i Saqr kórházban több agyvérzést állapítottak meg, ezért sürgős műtétet végeztek rajta, majd hetekig intenzív osztályon ápolták. Csaknem száz nap kórházi kezelés után, egy újabb beavatkozás során derült ki, hogy a beteg szervezetében megjelent a Candida auris, egy halálos gombás fertőzés – írja a Daily Mail.

A Candida auris gombás fertőzés kórházakban terjed, és akár végzetes szövődményeket is okozhat.

Fotó: Unsplash

Ez a gombafaj rendkívül ellenálló: túlél a bőrön és a kórházi felületeken, fertőtlenítőszereknek is ellenállhat, és súlyos fertőzéseket okozhat a vérben, az agyban, a tüdőben vagy a belső szervekben. A férfit hosszú, kombinált gombaellenes kezeléssel sikerült meggyógyítani, és hét hónap után távozhatott a kórházból.

Miért veszélyes a Candida auris gombás fertőzés?

A Candida auris elsőként 2009-ben, Japánban bukkant fel, azóta már több mint 40 országban észlelték, köztük Európában is. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kórokozó terjedését az egészségügyben és a mezőgazdaságban használt gombaellenes szerek túlzott alkalmazása is gyorsítja, ami egyre ellenállóbb törzsek kialakulásához vezet.

A legnagyobb veszélyben az immunhiányos betegek, az intenzív osztályon kezelt páciensek, illetve azok vannak, akik hosszabb ideig kaptak bizonyos antibiotikumokat.