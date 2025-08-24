Félezer évig is elél, öt méter hosszú a bolygó legidősebb állata

Grönland jeges, rendkívül hideg vizében él, és szinte matuzsálemi kort, akár 500 éves is megél a grönlandi cápa (Somniosus microcephalus). A grönlandi cápa az Északi-sarkkör egyik legrejtélyesebb állata, és bár a tudósok sokat tudnak már róla, még mindig részben nyitott kérdés az, mi módon élhetnek ilyen hosszú ideig.
A grönlandi cápák által megélt hosszú életkor a gerincesek legidősebb állataivá teszi őket. A sok izgalmas kérdés közül az egyik éppen az a témával kapcsolatban, hogy a kutatók milyen, tudományosan helytálló módon tudják igazolni a több emberöltőn át élő cápák életkorát.
2016-ban egy szokatlannak tűnő, mégis eredményes módszert alkalmaztak annak igazolására, hogy a grönlandi cápák félezer évig, vagy akár annál is hosszabb ideig élhetnek – idézi fel a Bild. A Koppenhágai Egyetemen dolgozó Julius Nielsen tengerbiológus vezette kuttói csapat az állatok szemlencséit vizsgálta meg. Kiinduló pontjuk az volt, hogy az 1950-es és 1960-as években végzett nukleáris kísérletek eredményeként az állatok szöveteiben izotópok rakódhattak le. Mivel a lencsék a születés után már nem változnak, így a szemlencsék vizsgálata következtetni enged az állat életkorára.
A tudósok huszonnyolc nőstény cápát vizsgáltak meg radioaktív nyomok után kutatva, ezek a nyomok az egykori Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok által végzett nukleáris kísérletek eredményeként kerültek a tengerbe. A vizsgált állatok közül három egyértelműen nukleáris kísérletek jeleit hordozta magán. Ez tanulmányuk szerint azt jelenti, hogy a kísérletek időszakában, vagy röviddel azt követően születhettek. Ennek megfelelő volt testhosszuk is, 81 és 272 centiméter közötti nagysággal a fajuk tulajdonságaihoz képest kifejezetten fiatal példányoknak számítottak.
A két legnagyobb példány esetében, amelyek 5 méter hosszúak voltak, a kutatók 410-512 éves lehetséges kort számítottak, de a radiokarbonos kormeghatározás alapján a legfiatalabb cápa is legalább 272 éves volt.
Ez szinte bibliai kort jelent. Ha a tudósok számításai helytállóak, akkor az egyik cápa már élt akkor, amikor Michelangelo 1504-ben leleplezte világhírű „Dávid”-szobrát, és valószínűleg a vízben úszkált már akkor is, amikor Kolumbusz későbbi útjain visszatért Észak-Amerikába.
Érthető, ha a kutatókat folyamatosan lázban tartja a grönlandi cápák kivételesen magas életkora. Ewan Camplisson, a Manchesteri Egyetem egyik munkatársa ezzel kapcsolatban korábban azt mondta, a leginkább arra kíváncsiak, hogy a grönlandi cápák mutatják-e a az öregedés hagyományos jeleit, vagy anyagcseréjük az idő múlásával is változatlan marad.
Camplisson ezért megvizsgálta az állatok izommintáiból származó metabolikus enzimeket. Megállapította, hogy az enzimek stabilak maradnak, és nem mutatják az öregedés tipikus jeleit. Még magasabb hőmérsékleten is meglepően aktív marad az anyagcseréjük. A grönlandi cápák magas életkora azonban elvezet ahhoz a kérdéshez, hogyan lehetséges, az, hogy napjainkra nem csak rejtélyes, de kifejezetten ritka állatnak is számítanak.
A populáció csökkenésének számos oka van. A grönlandi cápák szaporodása hihetetlenül hosszú időt vesz igénybe. A nőstény grönlandi cápa csak körülbelül 150 éves korukban érik el az ivarérettséget. Az imént idézett, 2016-os tanulmány adatai azt mutatják, hogy a három méternél rövidebb cápák életkora még nem éri el a 100 évet sem, azaz a faj mércéjével mérve nagyon fiatalnak számítanak.
Az adatok alapján legalább négyméteres nagyság, és az ahhoz társuló 150-160 év kell ahhoz, hogy a nőstény szaporodni tudjon.
Ezzel kapcsolatban a tudósok most egy 2020-ban publikált tanulmányra figyelnek, ami szerint az állatok ovoviviparok – ez azt jelenti, hogy a peték az anyaméhben kelnek ki, és a fiatalok élve jönnek világra. Az anya méretétől függően ez
Ez soknak tűnik, de az élve világra jött cápák többsége nem éli meg az ivarérettséget. Sőt, Camplisson figyelmeztet:
„Ilyen hosszú rekreációs idővel a fajnak sokkal kisebb esélye lesz arra, hogy alkalmazkodjon az ember okozta környezeti változásokhoz.
A világ legidősebb gerinces élőlényét ezért komolyan fenyegeti a globális felmelegedés, mely amúgy is megbolygatott természetes élőhelyét teheti tönkre, veszélyeztetve a faj fennmaradását.
Ismeretterjesztő videó angol nyelven a grönlandi cápáról:
