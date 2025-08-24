Félezer évig is elél, öt méter hosszú a bolygó legidősebb állata

Grönland jeges, rendkívül hideg vizében él, és szinte matuzsálemi kort, akár 500 éves is megél a grönlandi cápa (Somniosus microcephalus). A grönlandi cápa az Északi-sarkkör egyik legrejtélyesebb állata, és bár a tudósok sokat tudnak már róla, még mindig részben nyitott kérdés az, mi módon élhetnek ilyen hosszú ideig.

A grönlandi cápa akár 500 évig is élhet

Fotó: AFP/ Under The Pole

A grönlandi cápa a bolygó legidősebb gerincese

A grönlandi cápák által megélt hosszú életkor a gerincesek legidősebb állataivá teszi őket. A sok izgalmas kérdés közül az egyik éppen az a témával kapcsolatban, hogy a kutatók milyen, tudományosan helytálló módon tudják igazolni a több emberöltőn át élő cápák életkorát.

2016-ban egy szokatlannak tűnő, mégis eredményes módszert alkalmaztak annak igazolására, hogy a grönlandi cápák félezer évig, vagy akár annál is hosszabb ideig élhetnek – idézi fel a Bild. A Koppenhágai Egyetemen dolgozó Julius Nielsen tengerbiológus vezette kuttói csapat az állatok szemlencséit vizsgálta meg. Kiinduló pontjuk az volt, hogy az 1950-es és 1960-as években végzett nukleáris kísérletek eredményeként az állatok szöveteiben izotópok rakódhattak le. Mivel a lencsék a születés után már nem változnak, így a szemlencsék vizsgálata következtetni enged az állat életkorára.

A tudósok huszonnyolc nőstény cápát vizsgáltak meg radioaktív nyomok után kutatva, ezek a nyomok az egykori Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok által végzett nukleáris kísérletek eredményeként kerültek a tengerbe. A vizsgált állatok közül három egyértelműen nukleáris kísérletek jeleit hordozta magán. Ez tanulmányuk szerint azt jelenti, hogy a kísérletek időszakában, vagy röviddel azt követően születhettek. Ennek megfelelő volt testhosszuk is, 81 és 272 centiméter közötti nagysággal a fajuk tulajdonságaihoz képest kifejezetten fiatal példányoknak számítottak.

A két legnagyobb példány esetében, amelyek 5 méter hosszúak voltak, a kutatók 410-512 éves lehetséges kort számítottak, de a radiokarbonos kormeghatározás alapján a legfiatalabb cápa is legalább 272 éves volt.

Ez szinte bibliai kort jelent. Ha a tudósok számításai helytállóak, akkor az egyik cápa már élt akkor, amikor Michelangelo 1504-ben leleplezte világhírű „Dávid”-szobrát, és valószínűleg a vízben úszkált már akkor is, amikor Kolumbusz későbbi útjain visszatért Észak-Amerikába.

150 év kell az ivarérettséghez

Érthető, ha a kutatókat folyamatosan lázban tartja a grönlandi cápák kivételesen magas életkora. Ewan Camplisson, a Manchesteri Egyetem egyik munkatársa ezzel kapcsolatban korábban azt mondta, a leginkább arra kíváncsiak, hogy a grönlandi cápák mutatják-e a az öregedés hagyományos jeleit, vagy anyagcseréjük az idő múlásával is változatlan marad.