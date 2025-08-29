Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog történik a testeddel, ha naponta céklalevet iszol

transznemű

A halálos iskolai lövöldöző megszállottan gyerekeket akart ölni

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három ember meghalt és tizenhét megsérült egy szerdai iskolai lövöldözésben Minneapolisban. Az amerikai hatóságok a támadót a 23 éves, transznemű Robin Westmanként azonosították. Legfrissebb információk szerint a támadó „megszállottan gyerekeket akart ölni". Brian O'Hara, a minneapolisi rendőrfőnök elmondása alapján nem úgy tűnik, hogy konkrét indítéka lett volna Robin Westmannak - írta meg a BBC pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
transzneműelnökTrumpgyerek

A támadó „úgy tűnik, mindannyiukat gyűlölte” – mondta a rendőrfőnök csütörtökön, hozzátette: „A lövöldöző mindenekelőtt gyerekeket akart ölni”.

gyerekeket akart ölni
Gyerekeket akart ölni a transznemű gyilkos. Fotó: AFP

Minneapolis gyászolja a lövöldözésben meghalt két gyereket

A két meggyilkolt gyerek Fletcher Merkel (8 éves) és Harper Moyski (10 éves) volt.

„A barátomat hátba lőtték” - mesélte egy szemtanú.

A 23 éves gyanúsított az Angyali üdvözlet templom oldalához közeledve, amelyben egy iskola is működik, három lőfegyverrel több tucat lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség füstbombát is talált a helyszínen.

A szemtanúk vérző, segítségért könyörgő gyerekeket láttak a templomból kimenekülni.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Joseph Thompson, Minnesota ideiglenes főügyésze elmondta, hogy „a lövöldöző gyűlöletet fejezett ki számos csoport, köztük a zsidó közösség és Trump elnök iránt”.

A támadó, aki a helyszínen öngyilkos lett, hagyott hátra egy levelet, de a hatóságok szerint az indítéka valószínűleg soha nem derül ki - írta a BBC.

Westman nevét 2020-ban hivatalosan Robertről Robinra változtatták, ezzel kapcsolatban a bíró így fogalmazott: „A kiskorú gyermek nőként azonosította magát”. Néhány szövetségi tisztviselő és rendőr azonban Westmant férfiként emlegette, amikor a támadásról beszéltek.

Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Egyesült Államok Minnesota, lövöldözés, halál, tragédia, iskola
Galéria: Tragédia az első iskolai misén
1/15
Két kisgyermek halt meg egy lövöldözésben az Egyesült Államok Minnesota államában található Angyali Üdvözlet Katolikus Iskolában szerda hajnalban

O'Hara főnök újságíróknak azt mondta, hogy a média ne használja többet a gyilkos nevét, mert „a lövöldöző cselekedeteinek célja az volt, hogy hírhedtté váljon”.

Kash Patel, az FBI igazgatója a támadást „gyűlöletet keltő ideológia által motivált belföldi terrorcselekménynek” nevezte.

Patel egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a támadó „több katolikus- és vallásellenes utalást” hagyott hátra.

A gyilkos „kifejezett erőszakra szólított fel Trump elnök ellen”.

A sajtótájékoztatón a hatóságok megerősítették, hogy a támadó korábban az iskolába járt. Édesanyja, Mary Grace Westman az iskolában dolgozott, és eddig nem reagált a rendőrség kapcsolatfelvételi kísérleteire.

Megerősítették azt is, hogy a minneapolisi külvárosból származó támadóhoz kapcsolódó három lakást a rendőrség átkutatta.

A hatóságok hozzátették, hogy a támadásban használt fegyvereket mind legálisan vásárolták, a gyilkos nem szerepelt egyetlen kormányzati megfigyelési listán sem, és a rendőrségnek nincs tudomása arról, hogy mentális egészségügyi diagnózissal rendelkezett, vagy kezelés alatt állt volna.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!