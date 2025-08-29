A halálos iskolai lövöldöző megszállottan gyerekeket akart ölni

A támadó „úgy tűnik, mindannyiukat gyűlölte” – mondta a rendőrfőnök csütörtökön, hozzátette: „A lövöldöző mindenekelőtt gyerekeket akart ölni”.
A két meggyilkolt gyerek Fletcher Merkel (8 éves) és Harper Moyski (10 éves) volt.
„A barátomat hátba lőtték” - mesélte egy szemtanú.
A 23 éves gyanúsított az Angyali üdvözlet templom oldalához közeledve, amelyben egy iskola is működik, három lőfegyverrel több tucat lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség füstbombát is talált a helyszínen.
A szemtanúk vérző, segítségért könyörgő gyerekeket láttak a templomból kimenekülni.
A csütörtöki sajtótájékoztatón Joseph Thompson, Minnesota ideiglenes főügyésze elmondta, hogy „a lövöldöző gyűlöletet fejezett ki számos csoport, köztük a zsidó közösség és Trump elnök iránt”.
A támadó, aki a helyszínen öngyilkos lett, hagyott hátra egy levelet, de a hatóságok szerint az indítéka valószínűleg soha nem derül ki - írta a BBC.
Westman nevét 2020-ban hivatalosan Robertről Robinra változtatták, ezzel kapcsolatban a bíró így fogalmazott: „A kiskorú gyermek nőként azonosította magát”. Néhány szövetségi tisztviselő és rendőr azonban Westmant férfiként emlegette, amikor a támadásról beszéltek.
O'Hara főnök újságíróknak azt mondta, hogy a média ne használja többet a gyilkos nevét, mert „a lövöldöző cselekedeteinek célja az volt, hogy hírhedtté váljon”.
Kash Patel, az FBI igazgatója a támadást „gyűlöletet keltő ideológia által motivált belföldi terrorcselekménynek” nevezte.
Patel egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a támadó „több katolikus- és vallásellenes utalást” hagyott hátra.
A gyilkos „kifejezett erőszakra szólított fel Trump elnök ellen”.
A sajtótájékoztatón a hatóságok megerősítették, hogy a támadó korábban az iskolába járt. Édesanyja, Mary Grace Westman az iskolában dolgozott, és eddig nem reagált a rendőrség kapcsolatfelvételi kísérleteire.
Megerősítették azt is, hogy a minneapolisi külvárosból származó támadóhoz kapcsolódó három lakást a rendőrség átkutatta.
A hatóságok hozzátették, hogy a támadásban használt fegyvereket mind legálisan vásárolták, a gyilkos nem szerepelt egyetlen kormányzati megfigyelési listán sem, és a rendőrségnek nincs tudomása arról, hogy mentális egészségügyi diagnózissal rendelkezett, vagy kezelés alatt állt volna.