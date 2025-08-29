A halálos iskolai lövöldöző megszállottan gyerekeket akart ölni

A támadó „úgy tűnik, mindannyiukat gyűlölte” – mondta a rendőrfőnök csütörtökön, hozzátette: „A lövöldöző mindenekelőtt gyerekeket akart ölni”.

Gyerekeket akart ölni a transznemű gyilkos. Fotó: AFP

Minneapolis gyászolja a lövöldözésben meghalt két gyereket

A két meggyilkolt gyerek Fletcher Merkel (8 éves) és Harper Moyski (10 éves) volt.

„A barátomat hátba lőtték” - mesélte egy szemtanú.

A 23 éves gyanúsított az Angyali üdvözlet templom oldalához közeledve, amelyben egy iskola is működik, három lőfegyverrel több tucat lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség füstbombát is talált a helyszínen.

A szemtanúk vérző, segítségért könyörgő gyerekeket láttak a templomból kimenekülni.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Joseph Thompson, Minnesota ideiglenes főügyésze elmondta, hogy „a lövöldöző gyűlöletet fejezett ki számos csoport, köztük a zsidó közösség és Trump elnök iránt”.

A támadó, aki a helyszínen öngyilkos lett, hagyott hátra egy levelet, de a hatóságok szerint az indítéka valószínűleg soha nem derül ki - írta a BBC.

Westman nevét 2020-ban hivatalosan Robertről Robinra változtatták, ezzel kapcsolatban a bíró így fogalmazott: „A kiskorú gyermek nőként azonosította magát”. Néhány szövetségi tisztviselő és rendőr azonban Westmant férfiként emlegette, amikor a támadásról beszéltek.