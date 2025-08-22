Fordulat a Menendez testvér ügyében! Döntöttek a szabadlábra helyezésről

Hírlevél

Csütörtökön a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság elutasította Erik Menendez kérelmét, aki több mint három évtizede tölti életfogytiglani börtönbüntetését szülei, José és Kitty Menendez megölése miatt. A döntés nem elsősorban a gyilkos tette miatt született, hanem azért, mert Menendez továbbra is súlyosan megszegte a börtönszabályokat.
Három évtizeddel a hírhedt gyilkosság után is csak vágyálom maradt a szabadság Erik Menendez számára.

SAN DIEGO, CA - AUGUST 21: Erik Menendez appears before the parole board via teleconference at the Richard J. Donovan Correctional Facility on August 21, 2025, in San Diego. Menendez was denied release more than 36 years after he and his brother Lyle killed their parents in their Beverly Hills mansion. Lyle appears before the board Friday. California Department of Corrections via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), gyilkos
2025. augusztus 21-én tárgyalták a gyilkos, Erik Menendez szabadlábra helyezési kérelmét
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 54 éves amerikai férfit a testvérével, Lyle Menendezzel együtt 1996-ban ítélték el szüleik, José és Kitty Menendez meggyilkolásáért, akiket saját Beverly Hills-i otthonukban lőttek agyon, majd éveken át tagadták tettüket. 

A fiúk akkoriban 18 és 21 évesek voltak. A vádlottak és védőik annak idején azzal érveltek, hogy az apjuk éveken át tartó szexuális bántalmazása miatt öltek önvédelemből. Az ügyészség szerint viszont anyagi haszonszerzésért, a többmilliós örökségért gyilkolták meg a szüleiket. A testvéreket életfogytiglanra ítélték, feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével.

Menendez rosszul viselkedett

Erik Menendez most szeretett volna szabadulni, de ezt elutasította a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság. A testület döntését nem az eredeti bűncselekmény súlyosságával indokolta, hanem Menendez börtönben tanúsított viselkedésével, amely szerintük továbbra is komoly kockázatot jelent a társadalomra – írja a New York Post. Erik az elmúlt években többször is megszegte a börtönszabályokat. A dokumentált fegyelmi vétségek között szerepelt illegális mobiltelefon-használat, drogfogyasztás, bandatevékenységben való részvétel, valamint egy adócsalási ügyben való közreműködés is. A döntéshozók szerint ezek a cselekedetek azt mutatják, hogy Menendez nem tanúsított valódi megbánást, és nem készült fel a társadalomba való visszatérésre.

Megtért a gyilkos

Menendez elmondása szerint 2013 óta józan életet él, megtért, elmélyült a vallásban, és aktívan részt vesz a börtön közösségi életében – például hospice-csoportot alapított a haldokló rabok támogatására. Ezek az erőfeszítések azonban nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a bizottság bizalmat szavazzon neki. Erik Menendez legközelebb három év múlva, azaz 2028-ban kérelmezheti ismét a feltételes szabadlábra helyezést. Testvére, Lyle Menendez augusztus 22-én áll a feltételes szabadlábra helyezési bizottság elé. Sorsáról várhatóan hamarosan döntés születik.

 

