Fordulat a Menendez testvér ügyében! Döntöttek a szabadlábra helyezésről

Három évtizeddel a hírhedt gyilkosság után is csak vágyálom maradt a szabadság Erik Menendez számára.

2025. augusztus 21-én tárgyalták a gyilkos, Erik Menendez szabadlábra helyezési kérelmét

Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 54 éves amerikai férfit a testvérével, Lyle Menendezzel együtt 1996-ban ítélték el szüleik, José és Kitty Menendez meggyilkolásáért, akiket saját Beverly Hills-i otthonukban lőttek agyon, majd éveken át tagadták tettüket.

A fiúk akkoriban 18 és 21 évesek voltak. A vádlottak és védőik annak idején azzal érveltek, hogy az apjuk éveken át tartó szexuális bántalmazása miatt öltek önvédelemből. Az ügyészség szerint viszont anyagi haszonszerzésért, a többmilliós örökségért gyilkolták meg a szüleiket. A testvéreket életfogytiglanra ítélték, feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével.

Menendez rosszul viselkedett

Erik Menendez most szeretett volna szabadulni, de ezt elutasította a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság. A testület döntését nem az eredeti bűncselekmény súlyosságával indokolta, hanem Menendez börtönben tanúsított viselkedésével, amely szerintük továbbra is komoly kockázatot jelent a társadalomra – írja a New York Post. Erik az elmúlt években többször is megszegte a börtönszabályokat. A dokumentált fegyelmi vétségek között szerepelt illegális mobiltelefon-használat, drogfogyasztás, bandatevékenységben való részvétel, valamint egy adócsalási ügyben való közreműködés is. A döntéshozók szerint ezek a cselekedetek azt mutatják, hogy Menendez nem tanúsított valódi megbánást, és nem készült fel a társadalomba való visszatérésre.

Megtért a gyilkos

Menendez elmondása szerint 2013 óta józan életet él, megtért, elmélyült a vallásban, és aktívan részt vesz a börtön közösségi életében – például hospice-csoportot alapított a haldokló rabok támogatására. Ezek az erőfeszítések azonban nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a bizottság bizalmat szavazzon neki. Erik Menendez legközelebb három év múlva, azaz 2028-ban kérelmezheti ismét a feltételes szabadlábra helyezést. Testvére, Lyle Menendez augusztus 22-én áll a feltételes szabadlábra helyezési bizottság elé. Sorsáról várhatóan hamarosan döntés születik.