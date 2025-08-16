Hírlevél

holttest

Kiderült, mi történt a két eltűnt kisgyerekkel – a gyilkos anya rejtekhelye sokkoló

Egy coloradói nőt azzal vádolnak, hogy kegyetlen módon végzett két kisgyermekkel, majd a holttesteket éveken át rejtegette. A gyilkos anya egyik áldozatát egy betonkeverőbe zárta, a másikat pedig egy bőröndbe, amit az autó csomagtartójában tartott – közel egy évtizeden át.
A 37 éves Corena Minjarez ellen gyilkosság és holttesttel való visszaélés miatt emeltek vádat. Az ügyészség szerint 2018-ban Minjarez és a gyerekek apja, Jesus Dominguez, együtt ölte meg a kis Yeseniát (3) és Jesust (5). A testeket egy Pueblo városában lévő bérlemény raktárában és Minjarez autójában rejtették el. A vád szerint a gyilkos anya feszültségét és féltékenységét rendszerint a kicsiken vezette le – írja a Law&Crime.

A gyilkos anya egyik gyerekét betonnal teli tárolóban, a másikat bőröndben tartotta közel tíz évig.
Fotó: Unsplash

A gyilkos anya saját anyja miatt bukott le

Családtagjai már korábban is aggódtak a bánásmódja miatt: egyszer például bezárta Yeseniát egy szobába, és erőszakkal etette meg vele a répát.

A borzalmas titokra végül Minjarez édesanyja derített fényt, amikor gyanúsnak találta a betonnal teli keverőt a lánya raktárában. Korábban is észlelt baljós jeleket – például orrfacsaró bűzt Minjarez autójából 2018 nyarán –, de csak 2024 januárjában hívta a rendőrséget.

A hatóságok ekkor bukkantak rá Yesenia maradványaira a betonkeverőben, majd hetek múlva egy bontóban talált autó csomagtartójában lévő bőröndben Jesus holttestére. Mindkét gyermek erőszakos halált halt, és a rendőrség megdöbbenve közölte: egyikükről sem érkezett soha eltűnési bejelentés.

 

