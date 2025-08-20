Hírlevél

gyilkosság

Látogatóba ment, soha többé nem jött ki a börtönből az asszony

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Egy nő börtönlátogatás közben vesztette életét Kaliforniában. Az asszony a férjét látogatta meg, de soha többé nem jutott ki az épületből. A hatóságok úgy vélik, férje megfojtotta a nőt, a gyilkossági nyomozás folyamatban van.
gyilkosságBörtönlátogatásfojtogatás

Hátborzongató eset történt a Mule Creek állami börtönben: a 62 éves Stephanie Diane Dowells elment meglátogatni a férjét, David Brinsont, az asszony azonban gyilkosság áldozata lett – írja a Unilad. 

Gyilkosság áldozata lett a börtönbe látogató asszony.
Gyilkosság áldozata lett a börtönbe látogató asszony.
Fotó: Unsplash

A tavaly novemberi látogatás során az asszony állítólag rosszul lett, maga Brinson értesítette az őröket, azt állítva, hogy felesége hirtelen összeesett. 

Az őrök megpróbálták újraéleszteni az asszonyt, de nem jártak sikerrel, a nő a helyszínen meghalt. 

Az orvosszakértő megállapította, hogy Dowells halálát fojtogatás okozta, és gyilkosságnak minősítette az esetet. 

A rendőrök vizsgálják az esetet, a gyilkosság gyanúsítottja maga a férj, David Brinson. 

David Brinsont 1993-ban ítélték tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, miután egy rablásban megölt négy férfit.  

 

