Látogatóba ment, soha többé nem jött ki a börtönből az asszony

Hátborzongató eset történt a Mule Creek állami börtönben: a 62 éves Stephanie Diane Dowells elment meglátogatni a férjét, David Brinsont, az asszony azonban gyilkosság áldozata lett – írja a Unilad.

Gyilkosság áldozata lett a börtönbe látogató asszony.

Fotó: Unsplash

A tavaly novemberi látogatás során az asszony állítólag rosszul lett, maga Brinson értesítette az őröket, azt állítva, hogy felesége hirtelen összeesett.

Az őrök megpróbálták újraéleszteni az asszonyt, de nem jártak sikerrel, a nő a helyszínen meghalt.

Az orvosszakértő megállapította, hogy Dowells halálát fojtogatás okozta, és gyilkosságnak minősítette az esetet.

A rendőrök vizsgálják az esetet, a gyilkosság gyanúsítottja maga a férj, David Brinson.

David Brinsont 1993-ban ítélték tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, miután egy rablásban megölt négy férfit.