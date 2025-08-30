Horror Indiában, szadista módon ölte meg 20 éves szerelmét egy férfi

Gyilkosság miatt vett őrizetbe a rendőrség egy 25 éves férfit, Siddarajut, akit megalapozottan gyanúsítanak a 20 éves Darshitha meggyilkolásával. A fiatal nő holttestét egy lodge szobájában találták meg Bherya faluban, vértócsában fekve, szájának és arcának jobb oldala súlyosan roncsolódott. A rendőrség először egy robbanásszerű sérülésre gyanakodott, de később felmerült a lehetőség, hogy a férfi elektromos árammal hajtotta végre a gyilkosságot: egy kétméteres kábelt találtak a helyszínen, amit Darshitha szájába helyezhetett, majd áram alá helyezett - írja a az IndianTimes.

Az indiai rendőrség még mindig nyomoz a gyilkosság ügyében - Fotó: WILLEM VERNES / ANP MAG

A gyilkosság rejtélyes körülményei: vallási ürügy, csomag és eltitkolt szándék

A nyomozók szerint Siddaraju hét éve ismerte Darshithát, és rendszeresen kapcsolatban volt vele.

A nő azonban férjezett volt, egy két éves gyermeket nevelt, és a férfi házassági ajánlatát elutasította.

Ez válthatta ki a gyilkosságot. A rendőrségi beszámolók szerint Siddaraju egy vallási látogatás ürügyén csalta el Darshithát Gerasanahalli faluból Saligramába, ahol a szállodában feleségeként mutatta be őt. A szállodai alkalmazottak szerint a férfi visszatért egy műanyag csomaggal, majd azt állította, hogy a szoba belülről zárva van. Miután az ajtót betörték, megtalálták a nő holttestét.

A helyszíni vizsgálat során robbanóanyagot nem találtak, és hangos detonáció sem volt hallható, ezért a hatóságok kizárták a robbanószerek használatát. Az igazságügyi szakértők most azt próbálják megállapítani, hogy pontosan milyen eszköz okozta a szájüregi vérzést, amely a nő halálához vezetett. A szálloda személyzete elmondta, hogy Siddaraju megpróbálta a holttestet a vállán elszállítani, de ebben megakadályozták őt, és utasították, hogy ne mozdítsa el, amíg a rendőrség megérkezik.

A sokkoló eset a helyi közvéleményt is megrázta, különösen annak fényében, hogy az elkövető és az áldozat hosszú éveken át ismerték egymást. A féltékenységből elkövetett, előre kitervelt gyilkosság részletei még mindig nem teljesen tisztázottak, de a rendőrség megerősítette, hogy Siddaraju már az indulás előtt szándékosan készült a tett végrehajtására. Az ügyben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.