Vérben úszva menekült az 5 éves kislány a brutális gyilkosság elől

Brutális mészárlás szemtanúja volt egy 5 éves kislány az Egyesült Államokban, Floridában. A kisgyerek apja megölte a feleségét, az anyját és a kislány nagynénjét, majd öngyilkos lett. A rendőrség vizsgálja a gyilkosság körülményeit.
Egy 5 éves kislány véráztatta ruhában menekült az utcára és kért segítséget, miután szemtanúja volt egy kegyetlen gyilkosságnak. A kislány apja hideg vérrel megölte a párját, a párja anyját és annak testvérét, majd saját magával is végzett – írja a New York Post. 

Vérben úszó 5 éves kislány menekült a gyilkosság elől 

A három nő a helyszínen életét vesztette, a gyilkos apa a kórházban halt bele a sérüléseibe. 

A kegyetlen gyilkosság után a kislány az utcára szaladt, és a szomszédhoz csengetett be segítségért. 

„A gyermek lejött a folyosón, és a nappali és étkező közötti padlón egy nő holttestét látta. Egy másik nő magához ragadta és a fürdőszobába vitte, de amikor őt is lelőtték, vér fröccsent rá” – közölte Bill Leeper, Nassau megyei seriff. 

Az árván maradt kislány csodával határos módon nem sérült meg, egyelőre szociális otthonban vigyáznak rá. 

A rendőrség vizsgálja az öngyilkosság és a gyilkosság körülményeit. 

 

