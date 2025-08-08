Vérben úszva menekült az 5 éves kislány a brutális gyilkosság elől

Egy 5 éves kislány véráztatta ruhában menekült az utcára és kért segítséget, miután szemtanúja volt egy kegyetlen gyilkosságnak. A kislány apja hideg vérrel megölte a párját, a párja anyját és annak testvérét, majd saját magával is végzett – írja a New York Post.

Vérben úszó 5 éves kislány menekült a gyilkosság elől

A három nő a helyszínen életét vesztette, a gyilkos apa a kórházban halt bele a sérüléseibe.

A kegyetlen gyilkosság után a kislány az utcára szaladt, és a szomszédhoz csengetett be segítségért.

„A gyermek lejött a folyosón, és a nappali és étkező közötti padlón egy nő holttestét látta. Egy másik nő magához ragadta és a fürdőszobába vitte, de amikor őt is lelőtték, vér fröccsent rá” – közölte Bill Leeper, Nassau megyei seriff.

Az árván maradt kislány csodával határos módon nem sérült meg, egyelőre szociális otthonban vigyáznak rá.

A rendőrség vizsgálja az öngyilkosság és a gyilkosság körülményeit.