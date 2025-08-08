Vérben úszva menekült az 5 éves kislány a brutális gyilkosság elől

Egy 5 éves kislány véráztatta ruhában menekült az utcára és kért segítséget, miután szemtanúja volt egy kegyetlen gyilkosságnak. A kislány apja hideg vérrel megölte a párját, a párja anyját és annak testvérét, majd saját magával is végzett – írja a New York Post.
A három nő a helyszínen életét vesztette, a gyilkos apa a kórházban halt bele a sérüléseibe.
„A gyermek lejött a folyosón, és a nappali és étkező közötti padlón egy nő holttestét látta. Egy másik nő magához ragadta és a fürdőszobába vitte, de amikor őt is lelőtték, vér fröccsent rá” – közölte Bill Leeper, Nassau megyei seriff.
Az árván maradt kislány csodával határos módon nem sérült meg, egyelőre szociális otthonban vigyáznak rá.
A rendőrség vizsgálja az öngyilkosság és a gyilkosság körülményeit.