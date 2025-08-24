Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyilkosság

Megunta gondozni idős rokonát, ám amit ezután tett, mindenkit sokkolt

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyilkosság egy idős kaliforniai férfi életét követelte, miután a veje állítólag megölte, mert „belefáradt” az eltartásába. A biztonsági kamerák felvételei kulcsfontosságú bizonyítékot szolgáltattak a gyilkosságban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságszándékos emberölésKaliforniatragédia

Sy Van Nguyen-t augusztus 11-én holtan találták a Santa Rosa-i otthonában, miután 71 éves veje, Khanh Trong Tran észrevette, hogy nem válaszol és mozdulatlan. A 94 éves kaliforniai férfit — akiről a család eredetileg azt hitte, hogy természetes okok miatt halt meg luxus dombtetőn lévő szőlőbirtokán — állítólag a veje gyilkolta meg egy előre megfontolt gyilkosság keretében, mert „belefáradt abba, hogy eltartsa őt”, közölte a helyi rendőrség – írja a New York Post.

gyilkosság
Biztonsági kamera rögzítette a gyilkosság pillanatait.
Fotó: nypost / x

A gyilkosság részletei a kaliforniai luxusvillában

A mentők a helyszínen nem találtak sérülés vagy bűncselekmény jeleit. Augusztus 15-én azonban Nguyen fia bizonyítékokat szolgáltatott a rendőrségnek, amelyek egyértelművé tették, hogy az apa halála nem természetes, hanem szándékos gyilkosság volt. A szobában elhelyezett biztonsági kamera felvételei megerősítették a gyanút. A felvételek szerint Tran egy műanyag zacskót és párnát helyezett Nguyen arcára, ezzel megfojtva őt a kamera előtt.

A nyomozók Trant — aki az idős férfi ingatlanában élt — gyilkosság gyanújával augusztus 16-án őrizetbe vették, közvetlenül a bizonyítékok átadása után. A férfi beismerte tettét, és elmondta a hatóságoknak, hogy azért követte el a gyilkosságot, mert belefáradt abba, hogy eltartsa az apósát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!