Megunta gondozni idős rokonát, ám amit ezután tett, mindenkit sokkolt

Sy Van Nguyen-t augusztus 11-én holtan találták a Santa Rosa-i otthonában, miután 71 éves veje, Khanh Trong Tran észrevette, hogy nem válaszol és mozdulatlan. A 94 éves kaliforniai férfit — akiről a család eredetileg azt hitte, hogy természetes okok miatt halt meg luxus dombtetőn lévő szőlőbirtokán — állítólag a veje gyilkolta meg egy előre megfontolt gyilkosság keretében, mert „belefáradt abba, hogy eltartsa őt”, közölte a helyi rendőrség – írja a New York Post.

Biztonsági kamera rögzítette a gyilkosság pillanatait.

Fotó: nypost / x

A gyilkosság részletei a kaliforniai luxusvillában

A mentők a helyszínen nem találtak sérülés vagy bűncselekmény jeleit. Augusztus 15-én azonban Nguyen fia bizonyítékokat szolgáltatott a rendőrségnek, amelyek egyértelművé tették, hogy az apa halála nem természetes, hanem szándékos gyilkosság volt. A szobában elhelyezett biztonsági kamera felvételei megerősítették a gyanút. A felvételek szerint Tran egy műanyag zacskót és párnát helyezett Nguyen arcára, ezzel megfojtva őt a kamera előtt.

A nyomozók Trant — aki az idős férfi ingatlanában élt — gyilkosság gyanújával augusztus 16-án őrizetbe vették, közvetlenül a bizonyítékok átadása után. A férfi beismerte tettét, és elmondta a hatóságoknak, hogy azért követte el a gyilkosságot, mert belefáradt abba, hogy eltartsa az apósát.