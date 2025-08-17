Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyilkosság

Gyerekek követhették el a vérfagyasztó gyilkosságot

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Holtan találtak egy 49 éves férfit az Egyesült Királyságban, a Sheppey-szigeten. Az áldozat halálát idegenkezűség okozta, a nyomozók a gyilkosság kapcsán őrizetbe vettek három tizenévest.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságLeysdown-on-Seazavargásokrendőrség

Gyilkossággal vádolnak három gyereket, miután egy férfit holtan találtak a Sheppey-szigeten Kentben, egy népszerű üdülőhelyen – tájékoztat a BBC. 

Gyerekek követhették el a vérfagyasztó gyilkosságot
Gyerekek követhették el a vérfagyasztó gyilkosságot 
Fotó: Unsplash

A rendőrséget vasárnap este riasztották egy zavargás miatt Leysdown-on-Sea tengerparti részére. A helyszínre kiérkező rendőrök holtan találták a 49 éves Alexander Cashfordot. 

A férfi számos sérülést szenvedett, a nyomozók megállapították, hogy gyilkosság áldozata lett. 

A holttest megtalálása után néhány órával a nyomozók őrizetbe vettek egy 16 éves lányt, egy 14, valamint egy 15 éves fiút, mindhárom londoni fiatalt gyilkossággal vádolják. 

Az eset kapcsán egy 12 éves lányt is letartóztattak, azt egyelőre nem tudni, hogy milyen váddal. 

A kenti rendőrség megerősítette, hogy Cahfordot egy rendbontás során támadták meg a gyanúsítottak, de további részleteket nem közöltek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!