Gyilkossággal vádolnak három gyereket, miután egy férfit holtan találtak a Sheppey-szigeten Kentben, egy népszerű üdülőhelyen – tájékoztat a BBC.

Gyerekek követhették el a vérfagyasztó gyilkosságot

A rendőrséget vasárnap este riasztották egy zavargás miatt Leysdown-on-Sea tengerparti részére. A helyszínre kiérkező rendőrök holtan találták a 49 éves Alexander Cashfordot.

A férfi számos sérülést szenvedett, a nyomozók megállapították, hogy gyilkosság áldozata lett.

A holttest megtalálása után néhány órával a nyomozók őrizetbe vettek egy 16 éves lányt, egy 14, valamint egy 15 éves fiút, mindhárom londoni fiatalt gyilkossággal vádolják.

Az eset kapcsán egy 12 éves lányt is letartóztattak, azt egyelőre nem tudni, hogy milyen váddal.

A kenti rendőrség megerősítette, hogy Cahfordot egy rendbontás során támadták meg a gyanúsítottak, de további részleteket nem közöltek.