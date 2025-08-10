Gyilkosság fényes nappal: vérfagyasztó kivégzés a belvárosban

Újabb sokkoló gyilkosság történt London egyik elit környékén – számolt be róla a Daily Mail. A 45 éves Erdal Ozmen, egy kurd származású férfi életét vesztette, miután több lövést adtak le rá hajnalban a Dynevor Roadon. A biztonsági kamerák felvételén jól látható, ahogy az elkövetők egy fekete Kia sportautóval elhajtottak a helyszínről – arcukat nem takarták el, maszkot sem viseltek.

Gyilkosság – Lelőtték a férfit majd továbbhajtottak

Gyilkosság a milliomosok utcáján

Ozmen korábban börtönben ült emberölési kísérletért, valamint egy ipari méretű kannabiszfarm működtetéséért. A gyilkosságot valószínűleg bandák közti leszámolásként tartják számon, de a rendőrség szerint nem jelent közvetlen veszélyt a lakosságra.

A helyiek régóta gyanakodtak, hogy a férfi egy szomszédos pincéből irányított illegális tevékenységet. Egy szemtanú szerint a lövöldözés előtt gyanús mozgás volt megfigyelhető az épületben, és rendszeresen lehetett érezni marihuána szagot.

A rendőrség megerősítette, hogy gyilkossági ügyben nyomoznak, de eddig még senkit sem vettek őrizetbe. A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

