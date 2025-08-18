Elképesztő: jön a női Viagra, 50 év feletti nőknek segíthet

Hamarosan piacra kerül egy „Viagra nőknek” névre keresztelt gyógyszer, amely a hölgyek nemi éltetét próbálja meg javítani - írja a the Scottish Sun. A Myregyna feltalálója, Dr. Iona Weir elmondta, hogy a tabletta kedvező hatást gyakorol az 50 év feletti nőknél.

Gyógyszer jön a nők szexuális aktivitásának javítására. Fotó: Unsplash

Az új-zélandi sejtbiológus hozzátette:

A férfiak kaptak viagrát, de a nők semmit. Ez lesz az első nem hormonális gyógyszer, amely fellendíti a nők szexuális életét.

A gyógyszertől hatalmas árbevételt remél a cég

Cége, a Weir Science, arra számít, hogy a növényi alapú tabletta eladásai meghaladják az évi 7,5 milliárd fontot. Célja, hogy visszafordítsa a menopauza genitourináris szindrómájának (GSM) hatásait, több millió posztmenopauzás nőnél. Az orvos azt állítja, hogy a Myregyna látványos eredményeket hozott az 55 év feletti nőkön végzett klinikai vizsgálatokban. A vizsgálatban olyan nők is részt vettek, akiknek évek óta nem volt szexuális életük, de a szer segített nekik visszarázódni. Dr. Weir jelenleg két globális gyógyszercéggel tárgyal és a termék regisztrációja is folyamatban van az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalánál (FDA). Az Origo korábban már közölt egy hasonló cikket, miszerint új korszak kezdődik az idősek szexuális egészségében.