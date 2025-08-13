Egy 14 éves lány hosszú hónapokon át szenvedett nem múló gyomorgörcsöktől, mire fény derült a kibírhatatlan fájdalom valódi okára – írja a Bild.

Megdöbbentő mi okozta a tinédzser gyomorgörcseit, életmentő műtétre volt szüksége. (A kép illusztráció.) Fotó: Pexels

A gyomorgörcsök időszakosan kezdődtek, ezért Erin azt hitte, hogy menstruációs görcsök gyötrik. Később ételintoleranciára gyanakodott a család, de az orvosi vizsgálatok negatív eredményt hoztak.

Májusban rohamosan leromlott Erin állapota, ezért a szülei kórházba vitték – később kiderült, ez mentette meg a fiatal lány életét.

Sokkoló oka volt a nem szűnő gyomorgörcsnek

Az orvosok az MR vizsgálat során egy kemény csomót találtak Erin gyomrában, amiről kiderült, hogy egy 21 centiméter átmérőjű, 1 kilós súlyú hajgombóc. A fiatal lány és családja is megdöbbent, az orvosok szerint Erin álmában, tudattalanul nyelhette le a saját haját.

A hatalmas csomó több mint háromszorosára tágította a tinédzser gyomrát, az orvosok 5 órás életmentő műtéten távolították el a hajgombócot.

A műtét után megfigyelésre még benntartották Erint, de az orvosok szerint, ha éjszakánként hálósapkát visel, akkor nem ismétlődhet meg a baleset.