Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Abdulkadir Uraloglu

225 kilométer/órás sebességgel száguldozott a török miniszter, de nem ez volt a legdurvább – videó

Hatalmas sebességgel száguldozott egy autópályán Törökországban a helyi közlekedési miniszter. A török miniszter meggondolatlan gyorshajtása hatalmas visszhangot váltott ki, a pénzbírság mellett hivatalosan is bocsánatot kellett kérnie.
Abdulkadir UralogluTörökországgyorshajtásautópálya

Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert, Abdulkadir Uraloglut, miután közzétett egy videót, amelyen 225 kilométer/órás sebességgel halad az autópályán – ami csaknem kétszerese a megengedett sebességhatárnak. 

Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert (A kép illusztráció.)
Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A miniszter később 95 ezer forintnak megfelelő összegű büntetést kapott a gyorshajtásért. 

A videó futótűzként terjedt a médiában, és akkora visszhangot váltott ki, hogy a miniszter nyilvánosan kért bocsánatot a meggondolatlan tettéért. 

A közlekedés és közúti balesetek különösen érzékeny témának számítanak Törökországban, ahol tavaly közel másfél millió közúti baleset történt, amelyekben összesen több mint 6300 ember vesztette életét.

@abcnews Turkey’s transport minister was slapped with a speeding ticket after posting a video of himself driving 225 km per hour (140 mph) on a highway — nearly twice the legal limit — prompting ridicule on social media and a public apology.#abcnews #news ♬ original sound - ABC News

 

