225 kilométer/órás sebességgel száguldozott a török miniszter, de nem ez volt a legdurvább – videó

Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert, Abdulkadir Uraloglut, miután közzétett egy videót, amelyen 225 kilométer/órás sebességgel halad az autópályán – ami csaknem kétszerese a megengedett sebességhatárnak.
A videó futótűzként terjedt a médiában, és akkora visszhangot váltott ki, hogy a miniszter nyilvánosan kért bocsánatot a meggondolatlan tettéért.
A közlekedés és közúti balesetek különösen érzékeny témának számítanak Törökországban, ahol tavaly közel másfél millió közúti baleset történt, amelyekben összesen több mint 6300 ember vesztette életét.