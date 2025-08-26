225 kilométer/órás sebességgel száguldozott a török miniszter, de nem ez volt a legdurvább – videó

Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert, Abdulkadir Uraloglut, miután közzétett egy videót, amelyen 225 kilométer/órás sebességgel halad az autópályán – ami csaknem kétszerese a megengedett sebességhatárnak.

Gyorshajtás miatt büntették meg a törökországi közlekedési minisztert (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A miniszter később 95 ezer forintnak megfelelő összegű büntetést kapott a gyorshajtásért.

A videó futótűzként terjedt a médiában, és akkora visszhangot váltott ki, hogy a miniszter nyilvánosan kért bocsánatot a meggondolatlan tettéért.

A közlekedés és közúti balesetek különösen érzékeny témának számítanak Törökországban, ahol tavaly közel másfél millió közúti baleset történt, amelyekben összesen több mint 6300 ember vesztette életét.