Ez a gyümölcslé megváltoztatja az éjszakáidat

Sokan küzdenek elalvási nehézségekkel, amelyeket okozhat stressz, rendszertelen alvási szokások vagy más életmódbeli tényezők. Ezek a problémák nemcsak az éjszakai pihenést zavarják meg, hanem hosszú távon az általános közérzetet és egészséget is befolyásolják. Mielőtt azonban gyógyszerekhez nyúlnánk, érdemes kipróbálni egy természetes megoldást: a meggy gyümölcslevet.

Meggy gyümölcslé segítheti az elalvást

Fotó: Oksana Klymenko / Shutterstock

A meggy gyümölcslé és a melatonin kapcsolata

A meggy gyümölcslé gazdag melatoninban, abban a hormonban, amely a szervezet természetes alvás–ébrenlét ciklusát szabályozza. A rendszeres fogyasztás nemcsak megkönnyítheti az elalvást, hanem javíthatja az alvás minőségét és meghosszabbíthatja az alvásidőt is.

A meggy gyümölcslé nemcsak melatonint, hanem triptofánt is tartalmaz – ez egy aminosav, amely a szerotonin termeléséhez szükséges, és közvetetten szintén befolyásolja a nyugodt alvást. Beth Czerwony, a Cleveland Clinic táplálkozástudományi szakértője szerint a meggy olyan enzimeket is tartalmaz, amelyek segítenek a triptofánt hosszabb ideig a szervezetben tartani. Ezáltal nemcsak gyorsabban alszunk el, hanem hosszabb ideig is pihenhetünk.

Nem csak a meggyben van melatonin

Melatonin más élelmiszerekben is megtalálható, például pisztáciában, goji bogyóban, zabpehelyben vagy gombában. Azonban egy 2020-as tanulmány kimutatta, hogy ezeknek a mennyisége olyan alacsony, hogy gyakorlatilag nincs észrevehető hatása az alvásra. Ezzel szemben a meggy gyümölcslé koncentrált formában tartalmazza ezt a fontos hormont.