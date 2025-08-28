Ilyet még nem látott: szolgálatba áll az első személyzet nélküli hadihajó

A személyzet nélküli hadihajó új korszakot nyit: a USX-1 Defiant az amerikai haditengerészet első személyzet nélküli óriása, amelyet teljesen autonóm működésre terveztek.
Az amerikai haditengerészet bemutatta a világ első autonóm felszíni hajóját, a „USX-1 Defiant” nevű személyzet nélküli hadihajót.
A Pentagon megerősítette, hogy a 55 méter hosszú, 240 tonnás hajó akár egy évig is képes a tengeren maradni, miközben tisztek távolról irányítják.
A fedélzet teljesen üres: nincsenek folyosók, ajtók vagy parancsnoki híd. A hadihajó egyszerű kialakítása lehetővé teszi a gyors gyártást kisebb hajógyárakban is. Bár fegyverzettel egyelőre nem szerelték fel, a Pentagon rakétarendszerek utólagos telepítését tervezi.
A beágyazott képen az USX-1 Defiant (Kihívó)
A hadihajó stratégiai előnyt nyújthat olyan helyzetekben, amikor a személyzettel működő hajók nagy veszteségeket szenvednének.
Az amerikai haditengerészet szerint a Defiant kulcsfontosságú lehet a Kínával szembeni tengeri összetűzések során az indopacifikus térségben, ahol egyre gyakoribbak a viták a területek felett.
A Defiant elődjei, mint a Ranger és a Sea Hunter, már jelezték a változást, de a mostani fejlesztés áttörést jelenthet: a hadihajó valódi ember nélküli korszak kezdetét hozza el a tengeren – írja a Focus.