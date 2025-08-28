Hírlevél

Ilyet még nem látott: szolgálatba áll az első személyzet nélküli hadihajó

Ilyet még nem látott: szolgálatba áll az első személyzet nélküli hadihajó

Üres a fedélzet, nincsenek folyosók, még fedélzeti híd sincs: csak gépek. A világ első kifejezetten személyzet nélküli hadihajója most állt szolgálatba az amerikai haditengerészetnél. A USX-1 Defiant hónapokig őrizheti a tengert emberek nélkül.
A személyzet nélküli hadihajó új korszakot nyit: a USX-1 Defiant az amerikai haditengerészet első személyzet nélküli óriása, amelyet teljesen autonóm működésre terveztek.

Hadihajó egy kikötőben (illusztráció)

Hadihajó személyzet nélkül: bemutatkozott az USX-1 Defiant

Az amerikai haditengerészet bemutatta a világ első autonóm felszíni hajóját, a „USX-1 Defiant” nevű személyzet nélküli hadihajót. 

A Pentagon megerősítette, hogy a 55 méter hosszú, 240 tonnás hajó akár egy évig is képes a tengeren maradni, miközben tisztek távolról irányítják.

A fedélzet teljesen üres: nincsenek folyosók, ajtók vagy parancsnoki híd. A hadihajó egyszerű kialakítása lehetővé teszi a gyors gyártást kisebb hajógyárakban is. Bár fegyverzettel egyelőre nem szerelték fel, a Pentagon rakétarendszerek utólagos telepítését tervezi.

A beágyazott képen az USX-1 Defiant (Kihívó)

A hadihajó stratégiai előnyt nyújthat olyan helyzetekben, amikor a személyzettel működő hajók nagy veszteségeket szenvednének.

 Az amerikai haditengerészet szerint a Defiant kulcsfontosságú lehet a Kínával szembeni tengeri összetűzések során az indopacifikus térségben, ahol egyre gyakoribbak a viták a területek felett.

A Defiant elődjei, mint a Ranger és a Sea Hunter, már jelezték a változást, de a mostani fejlesztés áttörést jelenthet: a hadihajó valódi ember nélküli korszak kezdetét hozza el a tengeren – írja a Focus.

 

