Rommá tört a hadihajó – videón a szörnyű ütközés

A Fülöp-szigeteki parti őrség által közzétett videón látszik, ahogy a kínai parti őrség hajója hirtelen manőverrel oldalról belecsapódik egy hatalmas kínai hadihajóba. A felvételen hallatszik a fém csikorgása és a legénység kiáltása, miközben a hajó súlyos károkat szenved – írja a NY Post.

Fotó: Twitter/@nypost

Hadihajó ütközés a Scarborough-zátonynál – minden a kamerán

A Fülöp-szigeteki parti őrség szerint a hadihajó annyira megsérült, hogy jelenleg alkalmatlan a tengeri közlekedésre. Az incidens akkor történt, amikor Fülöp-szigeteki hajók élelmiszert és üzemanyagot vittek több tucat halászhajónak a vitatott vizeken. A kínai fél elismerte, hogy történt összetűzés, de az ütközést nem említette.