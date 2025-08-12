Hírlevél

incidens

Rommá tört a hadihajó – videón a szörnyű ütközés

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Látványos felvételek készültek a Dél-kínai-tengeren történt incidensről, ahol két kínai hajó egymásnak csapódott egy Fülöp-szigeteki parti őrségi hajó üldözése közben. A hadihajó orra teljesen összeroncsolódott a Scarborough-zátony közelében történt ütközésben.
A Fülöp-szigeteki parti őrség által közzétett videón látszik, ahogy a kínai parti őrség hajója hirtelen manőverrel oldalról belecsapódik egy hatalmas kínai hadihajóba. A felvételen hallatszik a fém csikorgása és a legénység kiáltása, miközben a hajó súlyos károkat szenved – írja a NY Post.

A videón jól látható, ahogy egy kínai hadihajó oldalról ütközik a parti őrség hajójával.
Fotó: Twitter/@nypost

Hadihajó ütközés a Scarborough-zátonynál – minden a kamerán

A Fülöp-szigeteki parti őrség szerint a hadihajó annyira megsérült, hogy jelenleg alkalmatlan a tengeri közlekedésre. Az incidens akkor történt, amikor Fülöp-szigeteki hajók élelmiszert és üzemanyagot vittek több tucat halászhajónak a vitatott vizeken. A kínai fél elismerte, hogy történt összetűzés, de az ütközést nem említette.

 

