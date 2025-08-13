Stratégiai fordulat: Európa új hadiipari központokat hoz létre

Az ukrajnai háború egyértelművé tette: Európának nemcsak rövid távon kell reagálnia, hanem tartósan át kell alakítania védelmi iparát. Ennek jegyében sorra épülnek az új hadiipari központok, amelyek modern, nagy kapacitású gyárakból, logisztikai csomópontokból és kutatás-fejlesztési létesítményekből állnak - áll a Financial Times elemzésében.

Hadiipari központok épülnek Európában az orosz-ukrán háború nyomán Fotó: AFP

Lengyelország, Németország és Franciaország mellett egyre több közép-európai ország is beszáll ebbe az építkezésbe. Magyarország, Csehország és Románia például nemcsak a termelést, hanem a fejlesztést is helyben kívánja végezni, hogy minél nagyobb szeletet hasíthasson ki a hadiipari piacból.

A stratégiai központok célja, hogy csökkentsék az Európa függőségét más régiók fegyver- és lőszerszállításaitól, és egy esetleges jövőbeli konfliktus idején gyorsan reagálni tudjanak. Az új beruházások mögött nemcsak katonai, hanem gazdasági megfontolások is állnak: a fegyvergyártás és a kapcsolódó iparágak jelentős munkahelyteremtő erőt képviselnek.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bár ezek az építkezések jelenleg a biztonságot szolgálják, hosszú távon a fegyverkezési verseny kockázatait is növelhetik. Európa azonban úgy tűnik, elszántan készül arra, hogy többé ne legyen kiszolgáltatva külső beszállítóknak.

Korábban az Origo megírta, hogy mi állhat a drámai mértékű európai hadiipari fejlesztések mögött.