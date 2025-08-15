Iskolai tréfának indult, ma már az apuka hajából él az egész család

Hét évvel ezelőttig teljesen átlagos, konszolidált frizurája volt a coloradói Littletonban élő Bob Bagnallnek. Épp a gyerekei iskolájában önkénteskedett, amikor a suli bejelentette, hogy Őrült Haj Napot rendeznek apáknak. A gyerekek unszolására tréfából benevezett, aztán elment a fodrászhoz, és egy kis mohikán frizurával tért vissza. A magyar nyelvben irokéz vagy punk frizuraként is ismert hajviselet lényege, hogy két oldalt leborotválják a hajat a fejről, csak középen hagynak meg egy hosszú csíkot, azt viszont gyakran zselével vagy más fixálóval tarajjá formázzák. Ilyen hajjal tért haza a fodrásztól Bob is.

"Mohawk Bob" itt épp barátjának, Rickie Fowlernek szurkolt a hajával egy detroiti golfversenyen

A mohikán haj a védjegyévé vált

A közösség, amelyben élünk, kicsi és nagyon konzervatív, de úgy tűnt, mindenki elfogadta az új külsőmet, annak ellenére, hogy egyesek azt mondták, biztosan életközepi válságom van" – mesélte az 58 éves Bob, aki a feleségében nem várt segítőre talált. Julie kezdetben nem lelkesedett a frizuráért, de aztán ő volt az, aki egy sablonnal előbb egy főnixet festett a férje hajára, majd Szent Patrik napjára az ír zászló színeit tették fel a hajkoronára.

Utána a mohikánom egy hirdetőtábla lett a kedvenc zenéimnek – Lynyrd Skynyrd, Metallica, Modern English –, valamint fontos ügyeknek, helyi és nemzetközi ügyeknek egyaránt. Születésnapokat is ünnepeltem rajta, és megemlékeztem az elhunytakról

– emlékszik vissza Bob. A kisboltban, ahol dolgozott, a főnöke sem ellenkezett a frizura miatt, mert az emberek egy része csak azért ment be, hogy megnézzék, milyen mintát visel aznap. Imádott ünnepi mohikánokat készíteni. Húsvétkor nyuszit, Halloweenkor tököket festettek rá, karácsonykor pedig igazi fényfüzérrel és gömbökkel díszítették fel, vagy rénszarvasagancspárt formázott belőle.

Pénzzé tette a frizuráját

Előbb csak a Facebookra kezdték kiposztolni a frizura-fotókat, később pedig nyitottak egy fiókot az Instagramon is és rengeteg követőt szerzett. Körülbelül egy évvel később kapta Bob az első megbízását egy washingtoni fánküzlettől, hogy tegye fel a cég nevét a hajára. Azt sem tudta, mennyi pénzt kérjen el az akcióért, csak hasra ütve bemondott 75 dollárt, és meglepődött, hogy tényleg fizetnek.