Ezt a hibát mindenki elköveti a haján: így előzd meg!

A szakértők azt javasolják, hogy a haj kifésülését csak részben száradt állapotban végezzük, és ha szükséges, használjunk kifésülést segítő spray-t vagy balzsamot, hogy csökkentsük a károsodást. Az ujjainkkal való bontás, illetve a haj aljától felfelé haladó technika további védelmet nyújt a hajnak, miközben megőrzi a tincsek egészségét és fényét.

Egészséges hajhoz elengedhetetlen a kíméletes fésülés. Fotó: Unsplash

Hogyan védjük meg a hajunkat?

A haj egészségének megőrzésében nem csupán a kifésülés módja számít, hanem a rendszeres ápolás és a megfelelő táplálkozás is kulcsszerepet játszik. A fejbőr egészsége például közvetlenül befolyásolja a haj minőségét: a megfelelő hidratálás, masszázs és enyhe samponhasználat serkenti a vérkeringést, ami elősegíti a hajszálak erősségét. A Bors információi szerint emellett érdemes figyelni a hőhatásokra: a túl gyakori hajszárító-, vasaló- vagy göndörítő használat roncsolhatja a haj szerkezetét, ezért mindig alkalmazzunk hővédő spray-t, és a hőfokot tartsuk alacsony-közepes szinten.