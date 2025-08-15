Hírlevél

Ezt a hibát mindenki elköveti a haján: így előzd meg!

A haj vizes állapotban különösen törékeny. A víz hatására a hajszálak megduzzadnak, rugalmasabbá válnak, és fizikai hatásra könnyen sérülhetnek. A haj külső rétege, a kutikula, vizesen kevésbé véd a mechanikai behatásokkal szemben, ezért a vizes haj kifésülése gyakran töredezett végeket, szöszösödést, sőt hajhullást okozhat.
A szakértők azt javasolják, hogy a haj kifésülését csak részben száradt állapotban végezzük, és ha szükséges, használjunk kifésülést segítő spray-t vagy balzsamot, hogy csökkentsük a károsodást. Az ujjainkkal való bontás, illetve a haj aljától felfelé haladó technika további védelmet nyújt a hajnak, miközben megőrzi a tincsek egészségét és fényét. 

Egészséges hajhoz elengedhetetlen a kíméletes fésülés. Fotó: Unsplash

A haj kíméletes kifésüléséhez érdemes megfelelő eszközöket választani. A szakértők a széles fogú vagy bontó fésű használatát javasolják, mert ezek minimalizálják a hajszálak törését, különösen nedves állapotban.

Hogyan védjük meg a hajunkat?

A haj egészségének megőrzésében nem csupán a kifésülés módja számít, hanem a rendszeres ápolás és a megfelelő táplálkozás is kulcsszerepet játszik. A fejbőr egészsége például közvetlenül befolyásolja a haj minőségét: a megfelelő hidratálás, masszázs és enyhe samponhasználat serkenti a vérkeringést, ami elősegíti a hajszálak erősségét. A Bors információi szerint emellett érdemes figyelni a hőhatásokra: a túl gyakori hajszárító-, vasaló- vagy göndörítő használat roncsolhatja a haj szerkezetét, ezért mindig alkalmazzunk hővédő spray-t, és a hőfokot tartsuk alacsony-közepes szinten.

 

