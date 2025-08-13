Halált is okozhat ez a népszerű hajnövesztő szer

Az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Bizottsága (CPSC) szerint a Sefralls Minoxidil Hair Generation Serum elnevezésű hajnövesztő szer – amelyet 10 dollárért árultak az Amazonon – azonnali visszahívás alá került – számolt be róla a Daily Mail. A termékben található minoxidil már kis mennyiségben is életveszélyes lehet, ha gyermekek lenyelik: drasztikusan lecsökkenti a vérnyomást, szívleállást, ritmuszavart vagy szívelégtelenséget okozva.

A Sefralls hajnövesztő szer visszahívását rendelték el az Egyesült Államokban a súlyos mérgezés veszélye miatt.

Fotó: Unsplash

A hajnövesztő szer akár halálos mérgezést is okozhat

A hatóságok szerint 2024 júniusa és 2025 júniusa között körülbelül 21 300 üveg került forgalomba az Egyesült Államokban. Bár eddig nem érkezett jelentés sérülésről vagy halálesetről, a kínai gyártó, a Guangzhou Ariel Biotech felszólította a vásárlókat, hogy a készítményt tartsák távol a gyerekektől, és vegyék fel velük a kapcsolatot a biztonságos megsemmisítés érdekében.

A visszahívás minden olyan termékre vonatkozik, amely címkéjén szerepel a „Sefralls” és a „minoxidil” felirat, fehér-arany kupakkal, valamint fehér, fekete és arany címkével forgalmazták. A minoxidil az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert, 2024-ben mintegy 13 millió amerikai használta. A szer fokozza a vérkeringést a hajhagymák környékén, így serkentve a hajnövekedést.

A törvény szerint minden, minoxidilt tartalmazó készítményt gyermekbiztos csomagolásban kell forgalmazni, mégis ez már a második eset egy hónapon belül, hogy emiatt rendelnek el visszahívást. Július végén az Aemerry Hair Growth Serum került le a polcokról hasonló okból.