Hatalmas tömegverekedés tört ki egy hajón – nem fog hinni a szemének, hogy miért

Megdöbbentő felvétel rögzítette azt a pillanatot, amikor hatalmas verekedés tört ki a Carnival Cruise Sunshine nevű hajóján. A verekedés hétfő hajnalban, körülbelül 2 órakor történt, a hajóút utolsó napján, miközben visszatért Miamiba - írja a New York Post.

A hajó fedélzetén váratlan káosz tört ki az utasok között. Fotó: x / New York Post

Káosz a Carnival Cruise hajó utasai között

A felvételen jól látszódik, hogy az utasok egymást ütik, lökdösik és a földre taszítják egymást. Több biztonsági őr próbálta szétválasztani a harcolókat. Egy ponton Bronx-i tartalomkészítő, Mike Terra – aki a felvételt készítette – a kamerát saját reakciójára fordította. „Ez egy csomó csirke falatka miatt megy végbe, ez teljesen őrület” – mondta Terra a videóban.

A felvétel készítője később a kíváncsi kommentelőknek úgy nyilatkozott, hogy a balhé „egy elszigetelt incidens” volt, amely „több dolog miatt” eszkalálódott, nem csak az étel miatt. Terra később hozzátette: „Nem voltunk elég közel ahhoz, hogy pontosan tudjuk, miért kezdődött a verekedés, csak azt láttuk, hogy az ételért álltak sorba.”

Egyelőre nem világos, mi váltotta ki a zavargást.