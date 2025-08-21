Titokzatos hajóra bukkantak a World Trade Center alatt

Egy évvel később a hajó orr-részének három láb hosszú darabját is feltárták a World Trade Center romjai alatt. 2014-ben egy részletes kutatás kimutatta, hogy a hajót körülbelül 1773-ban építették. A vizsgálatok szerint valószínűleg egy philadelphiai hajógyárban készült - írja a 911memorial.
Mostanra eldőlt, hogy a hajót Albanyba szállítják, a New York Állami Múzeumba. A konzerválási és kiállítási munkálatokat az Alsó-Manhattan Fejlesztési Társaság finanszírozza. Az LMDC akár 1,1 millió dollárt is biztosított a projekt számára. A kiállítás célja, hogy megőrizzék és bemutassák a hajó történelmi jelentőségét. Az LMDC elnöke, David Emil szerint Albany méltó helyszín, mivel fontos szerepet játszott az amerikai gyarmati és kora posztkoloniális tengeri kultúrában.
23 évvel a World Trade Center ellen végrehajtott terrortámadás után előkerült egy közel egy órás, eddig eltitkolt felvétel, amely hűen rekonstruálja a történéseket. A felvételt New York 64. utcájában, a Saint Marks Place egyik toronyházának tetejéről készítette egy férfi. A felvétel elején már mindkét torony lángokban áll a repülőgépek becsapódása után.