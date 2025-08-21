Hírlevél

Rendkívüli

Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

hajó

Titokzatos hajóra bukkantak a World Trade Center alatt

2010-ben a World Trade Center újjáépítési munkálatai során egy 18. századi fahajó maradványait találták meg. A hajó egy 9 méter hosszú darabja az utcaszint alatt, 6-9 méter mélyen került elő.
Egy évvel később a hajó orr-részének három láb hosszú darabját is feltárták a World Trade Center romjai alatt. 2014-ben egy részletes kutatás kimutatta, hogy a hajót körülbelül 1773-ban építették. A vizsgálatok szerint valószínűleg egy philadelphiai hajógyárban készült - írja a 911memorial.

hajó
World Trade Center
Fotó: Unsplash

A hajót Albanyba szállítják

Mostanra eldőlt, hogy a hajót Albanyba szállítják, a New York Állami Múzeumba. A konzerválási és kiállítási munkálatokat az Alsó-Manhattan Fejlesztési Társaság finanszírozza. Az LMDC akár 1,1 millió dollárt is biztosított a projekt számára. A kiállítás célja, hogy megőrizzék és bemutassák a hajó történelmi jelentőségét. Az LMDC elnöke, David Emil szerint Albany méltó helyszín, mivel fontos szerepet játszott az amerikai gyarmati és kora posztkoloniális tengeri kultúrában.

Egy eltitkolt felvétel is előkerült

23 évvel a World Trade Center ellen végrehajtott terrortámadás után előkerült egy közel egy órás, eddig eltitkolt felvétel, amely hűen rekonstruálja a történéseket. A felvételt New York 64. utcájában, a Saint Marks Place egyik toronyházának tetejéről készítette egy férfi. A felvétel elején már mindkét torony lángokban áll a repülőgépek becsapódása után.

 

