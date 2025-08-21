Ez a modern orvoslás egyik legnagyobb fenyegetése

A probléma gyökere az antibiotikumok túlzott vagy helytelen használata. Ha a gyógyszereket indokolatlanul, túl gyakran vagy nem megfelelő adagban alkalmazzák, akkor a baktériumok alkalmazkodnak, és ellenállóvá válnak. Az így kialakult törzsek pedig könnyen elterjednek, újabb fertőzéseket okozva, ezért történik annyi haláleset.

Halálesetek az antibiotikum-rezisztencia miatt: a számok elrettentők! (illusztráció)

Haláleset és rezisztens kórokozók: a számok döbbenetesek

A legújabb, 2024-ben publikált nemzetközi kutatás szerint 2021-ben világszerte több mint 1,14 millió ember halt meg antibiotikum-rezisztens fertőzés következtében.

Németországban egy 2019-es vizsgálat alapján 45.700 haláleset köthető közvetlenül vagy közvetve rezisztens kórokozókhoz. A leggyakoribb halálokok közé tartoznak a véráramfertőzések, a légúti betegségek és a hasi fertőzések.

Az RKI (Robert Koch Intézet) kiemelte: körülbelül 9.600 haláleset történt közvetlenül a rezisztencia miatt – vagyis az érintettek nagy eséllyel életben maradtak volna, ha nem rezisztens baktériummal fertőződnek meg.

RKI: Több megelőzésre és tudatosságra van szükség

Az RKI hangsúlyozza: a helyes antibiotikum-használat és a célzott megelőzés kulcsfontosságú a rezisztens baktériumok terjedésének lassításában. A szakértők szerint Németországnak és a nemzetközi közösségnek is erősítenie kell a kontrollintézkedéseket, különben a következő évtizedekben még több haláleset köthető majd a rezisztenciához.

