Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

áradás

Brutális videók a többszáz halottat követelő özönvízről

A tomboló viharok és a szakadó eső újabb pusztítást hoztak Pakisztán északi részére. A hatóságok szerint a halálos áradások már több száz áldozatot követeltek, és még mindig sok halott után kutatnak a mentőcsapatok.
A halálos áradások újabb csapást mértek Pakisztán északi részére, ahol a hétfői katasztrófa húsz ember életét követelte. A rossz időjárás miatt a mentőalakulatok szinte tehetetlenek.

halálos áradások pakisztánban An aerial view shows houses partially submerged in sludge along a riverbed in the aftermath of flash floods at the Buner district of mountainous Khyber Pakhtunkhwa province on August 17, 2025. Pakistani rescuers dug homes out from under massive boulders on August 17, as they searched for survivors of flash floods that killed at least 344 people, with more than 150 still missing. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
Halálos áradások sújtja Pakisztánban Fotó: ABDUL MAJEED / AFP

Halálos áradások Pakisztánban

Húsz ember halt meg hétfőn a Pakisztán északi részét sújtó, országszerte már több mint 500 halálos áldozatot követelő áradásokban.

Az Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunhva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője a sajtónak megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy a tartomány Szvabi nevű körzetében több települést elmosott az ár.

Hatósági források szerint a térségben több mint 200 embert még mindig keresnek, a mentési munkálatokat pedig a rossz időjárási körülmények nagyon megnehezítik. Helyszíni beszámolók szerint a folyamatosan szakadó esőben gyakran önkéntesek igyekeznek kiemelni a holttesteket a romok alól, a nők és a gyerekek pedig a környező hegyekben keresnek menedéket.

Avajsz Babar, a tartományi kormányzat egyik tagja azt mondta, csaknem 100 embert evakuáltak.

A Hajbar-Pahtunhvát, Gilgit-Baltisztánt és a kasmíri régió pakisztáni irányítás alatt álló részét sújtó árvizek ügyében hétfőn, Sehbaz Sarif miniszterelnök vezetésével magas szintű egyeztetésre is tartottak. A kormány ezt követően kiadott közleménye szerint az áradások okozta károk már több mint 126 millió pakisztáni rúpiára (mintegy 150 millió forint) rúgnak.

 

A meteorológiai intézet előrejelzése szerint az elkövetkező két hétben további heves esőzésekre lehet számítani, és nem várható enyhülés a monszunidőszakra jellemző kánikulában sem.

Több helybéli a sajtónak ivóvízhiányra panaszkodott, mert az áradásokban odaveszett állatok tetemei megfertőzték a kutakat és patakokat.

A katasztrófavédelem részéről azt közölték, az érintett településekre nehezen tudnak segélyt eljuttatni, mert a víz az odavezető utakat is elmosta.

Kasmírban is tombolt a pokol. A hegyvidéki áradások percek alatt zúdultak le egy zarándokfalura, ahol több száz ember tartózkodott. A mentést nehezítik az elzárt utak, miközben több mint 200 embert eltűntként tartanak nyilván.

 

 

 

