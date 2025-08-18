Brutális videók a többszáz halottat követelő özönvízről

A halálos áradások újabb csapást mértek Pakisztán északi részére, ahol a hétfői katasztrófa húsz ember életét követelte. A rossz időjárás miatt a mentőalakulatok szinte tehetetlenek.

Halálos áradások sújtja Pakisztánban Fotó: ABDUL MAJEED / AFP

Halálos áradások Pakisztánban

Húsz ember halt meg hétfőn a Pakisztán északi részét sújtó, országszerte már több mint 500 halálos áldozatot követelő áradásokban.

Az Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunhva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője a sajtónak megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy a tartomány Szvabi nevű körzetében több települést elmosott az ár.

#ISPR

Rawalpindi, 18 August 2025



Upholding its legacy of responding to the nation’s call during times of natural calamities, #Pakistan Air Force, extended vital support to ongoing relief operations in #flood affected areas of Khyber Pakhtunkhwa.



In this regard, a total of 48… pic.twitter.com/76fBhA5Obw — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 18, 2025

Hatósági források szerint a térségben több mint 200 embert még mindig keresnek, a mentési munkálatokat pedig a rossz időjárási körülmények nagyon megnehezítik. Helyszíni beszámolók szerint a folyamatosan szakadó esőben gyakran önkéntesek igyekeznek kiemelni a holttesteket a romok alól, a nők és a gyerekek pedig a környező hegyekben keresnek menedéket.

Avajsz Babar, a tartományi kormányzat egyik tagja azt mondta, csaknem 100 embert evakuáltak.

A Hajbar-Pahtunhvát, Gilgit-Baltisztánt és a kasmíri régió pakisztáni irányítás alatt álló részét sújtó árvizek ügyében hétfőn, Sehbaz Sarif miniszterelnök vezetésével magas szintű egyeztetésre is tartottak. A kormány ezt követően kiadott közleménye szerint az áradások okozta károk már több mint 126 millió pakisztáni rúpiára (mintegy 150 millió forint) rúgnak.

#PakistanArmy’s Corps of Engineers Urban Search and Rescue (USAR) team deployed in areas of Buner, Shangla and Swat, Khyber Pukhtunkhwa#Floods #Pakistan #COAS #ISPR#USAR is maintained and operated by the Pakistan Army. Is a highly specialised unit trained and equipped to… pic.twitter.com/t8kXo7Konk — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 17, 2025

A meteorológiai intézet előrejelzése szerint az elkövetkező két hétben további heves esőzésekre lehet számítani, és nem várható enyhülés a monszunidőszakra jellemző kánikulában sem.

Több helybéli a sajtónak ivóvízhiányra panaszkodott, mert az áradásokban odaveszett állatok tetemei megfertőzték a kutakat és patakokat.

A katasztrófavédelem részéről azt közölték, az érintett településekre nehezen tudnak segélyt eljuttatni, mert a víz az odavezető utakat is elmosta.

Kasmírban is tombolt a pokol. A hegyvidéki áradások percek alatt zúdultak le egy zarándokfalura, ahol több száz ember tartózkodott. A mentést nehezítik az elzárt utak, miközben több mint 200 embert eltűntként tartanak nyilván.