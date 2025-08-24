Halálos brokkoli tartja rettegésben Európát

A halálos brokkoli egész Európa szerte veszélyes, de legutóbb Kalabriában ütötte fel a fejét. A zöldségben rejtőző méreg már több ember életét követelte, és rettegésben tartja a térséget.

Ártalmatlannak tűnik, pedig veszélyes ragadozó a halálos brokkoli (illusztráció) Fotó: Cats Coming/pexels

Életeket követel a halálos brokkoli

Kalabriában két ember életét vesztette, tizennyolcan pedig megbetegedtek egy láthatatlan ellenségtől: a botulinumtoxin nevű méregtől, közismertebb nevén Botox-tól.

És mindez nem egy titkos laborból szabadult el, hanem egy olajban eltett brokkoliból, amely a családi vacsoraasztalon várta áldozatait.

A halálos üvegek teherautóról teherautóra, kézről kézre jártak, mintha csak hétköznapi portékák lennének. Csakhogy minden falatban ott lapult a veszély: a Clostridium botulinum baktérium, amely oxigén nélkül érzi magát igazán elemében, és amelyből születik a világ egyik legerősebb idegmérge.

Egyetlen hiba a tartósításnál, és a zöldségből gyilkos szörnyeteg válik.

Ez a rémtörténet nem állt meg helyben. A botulizmus ritka, de könyörtelen betegség, amely Németországban is felütötte már a fejét: 2001 és 2017 között évente 0–24 esetet jelentettek. Kevésnek tűnik a szám, főleg a 80 milliós Németföldön, de mindegyik mögött egy ember, akinek izmai sorra mondták fel a szolgálatot: előbb a szem és a nyelv, majd végül a mellkas is mozdulatlanná vált.

Miért ilyen veszélyes a botulizmus?

Prof. Christoph Kleinschnitz, az esseni egyetemi klinika neurológiai igazgatója figyelmeztet:

A botulizmus életveszélyes bénuláshoz vezethet a fej, a nyak és az arc izmaiban, valamint a rekeszizomban és a légzőizmokban. A botulinumtoxin, ez az idegméreg, blokkolja az ingerületátvitelt az idegsejtek és az izomsejtek között.

Ha valaki az érintett ételek fogyasztása után tüneteket tapasztal – például látászavart, nyelési nehézséget, bénulást, beszéd- vagy légzési problémákat, hányingert, hányást, székrekedést vagy hasi fájdalmat –, azonnal kórházba kell mennie.

Botulizmus sokféle ételben kialakulhat – főleg házi befőttekben, vákuumcsomagolt árukban vagy mézben. Ezért ajánlott az ételeket fogyasztás előtt mindig legalább 85 °C-ra felmelegíteni – írja a Bild.