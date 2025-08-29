Hírlevél

Minden eddiginél erősebb, új halálos drog terjed

Egy új, félelmetes szer tűnt fel az utcákon. A halálos drog, a nitazén, az opioidok közül is kiemelkedik, hiszen akár 43-szor erősebb a fentanilnál. Az Egyesült Államok hatóságai versenyt futnak az idővel.
A halálos drog új formája terjed az Egyesült Államokban, a nitazén még a fentanilnál is nagyobb veszélyt jelent.

halálos drog
Új típusú halálos drog terjed az Egyesült Államokban (illusztráció)
Fotó: Pixabay/Pexels

A nitazén: az új halálos drog

Jonathan C. Pullen, a DEA houstoni részlegének vezetője figyelmeztetett: az Egyesült Államok késésben van a nitazének elleni küzdelemben. 

Ez az új drog, a nitazén, egy szintetikus opioid, amely sokszorosan erősebb a fentanilnál.

Egyes formulái akár 43-szor halálosabbak lehetnek a fentanilnál.

Milliós drogszállítmányok érkeznek banánokba rejtve.

A gyártást Kínában végzik, majd mexikói kartellek juttatják be a szert az Egyesült Államokba. A halálos drog nem mutatható ki a szokásos vizsgálatokban, ami szinte lehetetlenné teszi a felderítést.

Pullen szerint a gyártók kapzsisága áll a terjedés mögött: ha egy alapanyag tiltólistára kerül, azonnal módosítanak a molekulán.

Ez állandó versenyfutás, és mi mindig lemaradásban vagyunk

– mondta.

Bár az Egyesült Államokban 2024-ben csökkent a túladagolások száma,

80 ezer halálesetet regisztráltak az előző évi 110 ezerrel szemben

a nitazén terjedése új, halálos fenyegetést jelent. A határvédelem megerősítése és a Narcan használata eddig sokat segített, de a halálos drog most mindezt veszélybe sodorja – írja a New York Post.

 

