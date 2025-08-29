Minden eddiginél erősebb, új halálos drog terjed

A halálos drog új formája terjed az Egyesült Államokban, a nitazén még a fentanilnál is nagyobb veszélyt jelent.
Jonathan C. Pullen, a DEA houstoni részlegének vezetője figyelmeztetett: az Egyesült Államok késésben van a nitazének elleni küzdelemben.
Ez az új drog, a nitazén, egy szintetikus opioid, amely sokszorosan erősebb a fentanilnál.
Egyes formulái akár 43-szor halálosabbak lehetnek a fentanilnál.
Milliós drogszállítmányok érkeznek banánokba rejtve.
A gyártást Kínában végzik, majd mexikói kartellek juttatják be a szert az Egyesült Államokba. A halálos drog nem mutatható ki a szokásos vizsgálatokban, ami szinte lehetetlenné teszi a felderítést.
Pullen szerint a gyártók kapzsisága áll a terjedés mögött: ha egy alapanyag tiltólistára kerül, azonnal módosítanak a molekulán.
Ez állandó versenyfutás, és mi mindig lemaradásban vagyunk
– mondta.
Bár az Egyesült Államokban 2024-ben csökkent a túladagolások száma,
80 ezer halálesetet regisztráltak az előző évi 110 ezerrel szemben
a nitazén terjedése új, halálos fenyegetést jelent. A határvédelem megerősítése és a Narcan használata eddig sokat segített, de a halálos drog most mindezt veszélybe sodorja – írja a New York Post.