Guardamar del Segura homokos tengerpartján piros zászlókkal hívják fel a figyelmet a kék sárkányok veszélyére, amelyet a tengerek legszebb gyilkosának is neveznek. Az aprócska, alig 3-4 centiméteres tengeri csiga (Glaucus atlanticus) előszeretettel fogyasztja a halálos csípésű medúzát, a portugál gályát, és több más mérgező tengeri állatot. A szép, kék teremtmények nem emésztik meg a kedvenc eledelükben található a méreganyagot, inkább koncentrált dózisban elraktározzák későbbi használatra. Ha pedig valaki megérinti őket, hajlamosak a betárazott sejteket felhasználni a védekezésre. A kék sárkányok csípése nagy fájdalommal, hányingerrel és hányással, akut allergiás tünetekkel jár.

Halált is okozható lények miatt zárták le a magyarok kedvenc strandját

Fotó: Shutterstock/Patryk Kosmider

Riasztottak a hatóságok a halálos lény miatt

Guardamar del Segura polgármestere, José Luis Saez megerősítette a strandolási tilalmat, amely további értesítésig érvényben marad.

„Tilos a fürdőzés, miután néhány kék sárkány jelent meg a tengerpartunkon. Mindenkit arra figyelmeztetünk, hogy élénk és feltűnő színe, valamint apró, 3-4 centis mérete ellenére óvakodjunk tőlük” – írta a közösségi médiában a település vezetője.

A Guardamar del Segura-i városháza megelőző hadműveletet indított az óceáni áramlatok által szállított lehetséges példányok felderítésére, figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és tájékoztatják az embereket.

Ha ilyen lénnyel találkozik, ne érjen hozzá, még kesztyűben se, értesítse a vízimentőket és a hatóságokat. Ha mégis megcsípik, mossa le az érintett területet sós vízzel, és menjen a legközelebbi egészségügyi központba”

– adták ki a figyelmeztetést.

A most lezárt partszakasz tegnap még tele volt emberrel, bár a szokásosnál kevesebben voltak a tengerben, sokak mégis dacoltak a fürdési tilalommal és a szabályok megsértése miatt várható súlyos bírság kockázatát is vállalták.

Helyi jelentések szerint a vízimentők a továbbiakban hangosbeszélőn figyelmeztetnek a a tilalomra, bár a napozásra vágyók továbbra is látogathatják a strandokat.

Vasárnap a Gibraltár közelében található Santa Barbara-i strandon is észleltek kék sárkányokat, később hatot megtaláltak a parton.