Halle Berry

Olyan ropogós popsit mutatott az 59 éves Halle Berry, hogy azt a 20 évesek is megirigyelhetik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legendásan jó géneket örökölt az Oscar-díjas színésznő. Már 20 éve is letagadhatott 20 évet a korából, 59 évesen pedig friss bikinis fotókkal bizonyítja, hogy most is 20 éveseket megszégyenítő külsővel rendelkezik. Halle Berry paradicsomi családi nyaralásáról olyan képeket posztolt, hogy férfiszem nem marad szárazon.
Halle Berryszínésznőszületésnap

Halle Berry az 59. születésnapját azzal ünnepelte, hogy számos fotót osztott meg a tengerparti nyaralásáról, amelyeken különböző Monday Swimwear bikinikben látható – mert hiába a rengeteg filmsiker, azért ő is lehajol a reklámozásért járó aprópénzért. De tekintsünk el ettől a kissé anyagias részlettől és nézzük magukat a képeket, amik igazán kellemes látványt tárnak elénk.

Halle Berry
Halle Berry születésnapi fotója
Fotó: https://www.instagram.com/halleberry

Halle Berry nem öregszik?

Az egyik képen Berry a kamerába nevet egy arany bikiniben, amihez selyem fejkendőt és fehér napszemüveget párosított. Egy másikon pedig a fejét hátravetve nevet ugyanebben az arany bikiniben, ezúttal egy hosszú ujjú, rövidített ruhával, kezében egy frissen lékelt kókuszdiót tartva.

A szolidan erotikus képek közül kiemelkedik az, amelyiken egy trambulinon térdelve az óceánt nézi, és egy másik, ahol szintén egy trambulinon látható, de ezúttal a popsija és a lábai kerültek fókuszba, lábujjai között egy pohár vörösbort tartva. Boldog születésnapot, Halle!

A színésznő nemrég beszélt arról, hogy hogyan éli meg a változókort.

 

