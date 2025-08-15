Olyan ropogós popsit mutatott az 59 éves Halle Berry, hogy azt a 20 évesek is megirigyelhetik

Halle Berry az 59. születésnapját azzal ünnepelte, hogy számos fotót osztott meg a tengerparti nyaralásáról, amelyeken különböző Monday Swimwear bikinikben látható – mert hiába a rengeteg filmsiker, azért ő is lehajol a reklámozásért járó aprópénzért. De tekintsünk el ettől a kissé anyagias részlettől és nézzük magukat a képeket, amik igazán kellemes látványt tárnak elénk.

Halle Berry születésnapi fotója

Fotó: https://www.instagram.com/halleberry

Halle Berry nem öregszik?

Az egyik képen Berry a kamerába nevet egy arany bikiniben, amihez selyem fejkendőt és fehér napszemüveget párosított. Egy másikon pedig a fejét hátravetve nevet ugyanebben az arany bikiniben, ezúttal egy hosszú ujjú, rövidített ruhával, kezében egy frissen lékelt kókuszdiót tartva.

A szolidan erotikus képek közül kiemelkedik az, amelyiken egy trambulinon térdelve az óceánt nézi, és egy másik, ahol szintén egy trambulinon látható, de ezúttal a popsija és a lábai kerültek fókuszba, lábujjai között egy pohár vörösbort tartva. Boldog születésnapot, Halle!

A színésznő nemrég beszélt arról, hogy hogyan éli meg a változókort.