Halle Berry újraértelmezte az erotika fogalmát, és az egész internet beleremegett

Halle Berry ismét az internet figyelmének középpontjába került, amikor vérvörös hálóingben jelent meg rajongói előtt. A színésznő minden mozdulatával szexi eleganciát sugárzott – számolt be a Borsonline.hu.

Halle Berry amerikai színésznő és a 78. cannes-i filmfesztivál zsűrijének tagja érkezik a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmvetítés után

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / Sameer Al-Doumy / AFP

Halle Berry időtlen szépsége a Szörnyek keringőjében mutatott jeleneténél is túltesz

Halle Berry arcpirító villantásától hangos az internet. A hatvanhoz közelítő szexi színésznő most félretette a bikiniket, és vérvörös hálóingben csobbant a vízbe. A selymes anyag hamar megadta magát az elemeknek, és a medence hűs ölelésében szinte második bőrré vált rajta.

A színésznő kezében kávéval siklott a víz felszínén, miközben az eső csendes ütemben verte a tájat. A kontraszt egyszerre volt intim és provokatív:

a szexis bájt sugárzó sárga gumikacsa és a fején pihenő virágkorona mellett ott volt a testiség nyers, magabiztos játékossága.

Halle Berry ezzel a fotósorozattal ismét bebizonyította, hogy számára nem létezik idő, örök fiatal, és olyan csábító, mint a Kardhal ikonikus jelenetében.