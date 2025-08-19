Halle Berry újraértelmezte az erotika fogalmát, és az egész internet beleremegett

Hírlevél

Az eső és a víz ölelésében született meg az a kép, amelyről napok óta beszélnek. A főszereplő Halle Berry, aki merész fotósorozatával ismét rabul ejtette a rajongókat. A színésznő hatvanhoz közel is magabiztosan bizonyítja, hogy szépsége és ereje töretlen.
Halle Berry ismét az internet figyelmének középpontjába került, amikor vérvörös hálóingben jelent meg rajongói előtt. A színésznő minden mozdulatával szexi eleganciát sugárzott – számolt be a Borsonline.hu.

US actress and member of the jury of the 78th cannes film festival Halle Berry arrives for the screening of the film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 14, 2025. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP)
Halle Berry amerikai színésznő és a 78. cannes-i filmfesztivál zsűrijének tagja érkezik a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmvetítés után
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / Sameer Al-Doumy / AFP

Halle Berry időtlen szépsége a Szörnyek keringőjében mutatott jeleneténél is túltesz

Halle Berry arcpirító villantásától hangos az internet. A hatvanhoz közelítő szexi színésznő most félretette a bikiniket, és vérvörös hálóingben csobbant a vízbe. A selymes anyag hamar megadta magát az elemeknek, és a medence hűs ölelésében szinte második bőrré vált rajta.

A színésznő kezében kávéval siklott a víz felszínén, miközben az eső csendes ütemben verte a tájat. A kontraszt egyszerre volt intim és provokatív:

a szexis bájt sugárzó sárga gumikacsa és a fején pihenő virágkorona mellett ott volt a testiség nyers, magabiztos játékossága.

Halle Berry ezzel a fotósorozattal ismét bebizonyította, hogy számára nem létezik idő, örök fiatal, és olyan csábító, mint a Kardhal ikonikus jelenetében.

 

 

