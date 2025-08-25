A Hamasz miatt nem vetítik le a mészárlásról készült dokumentumfilmet

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) váratlanul lemondta az „Út köztünk: A végső megmentés” című dokumentumfilm premierjét. A szervezők hivatalosan szerzői jogi aggályokra hivatkoztak a döntés hátterében: a felvételt, amelyet maguk a Hamasz terroristák készítettek 2023. október 7-én, nem lehetett felhasználni a beleegyezésük nélkül.

A Hamasz terrorszervezetnél vannak a terrortámadás felvételeinek a filmjogai

A felvételt a példátlan támadás során készítették, amelyben a Gázai övezetből érkező fegyveres kommandósok izraeli városokba hatoltak be, civileket gyilkoltak meg, túszokat szedtek és katonai létesítményeket foglaltak el. Több mint 1200 ember halt meg, köztük sok nő, gyermek és idős. Több százan megsérültek, és több mint 250 embert hurcoltak el.

Rettegés a Hamasz szimpatizánsaitól?

Az elkövetők a szörnyűségek nagy részét sisakkamerákkal és mobiltelefonokkal filmezték le – ezeket a felvételeket Barry Avrich kanadai rendező is belefoglalta dokumentumfilmjébe, hogy ne csak a mészárlásokat, hanem az izraeli erők drámai mentési kísérleteit is bemutassa. A kritikusok azzal vádolják a fesztivált, hogy a jogi indoklást ürügyként használja fel, hogy ne kelljen bemutatni a filmet. A Deadline iparági magazin szerint a TIFF elsősorban az Izrael-ellenes tüntetések miatt aggódik, amelyek az utóbbi időben többször is eszkalálódtak hasonló észak-amerikai eseményeken. Avrich arról beszélt, hogy „elszalasztották a lehetőséget, hogy bemutassák az igazságot október 7-ével kapcsolatban a nemzetközi közönségnek”. A túlélők és családjaik számára a döntés újabb csapás, mivel az események világos, kendőzetlen ábrázolására számítottak. Az, hogy a filmet más fesztiválokon is bemutatják-e, továbbra sem világos.

Izrael-ellenes tüntetések Nyugat-Európában is

Nemcsak az amerikai kontinensen, hanem sok nyugat-európai országban is erőszakos, zavargásokká fajuló tüntetések voltak, amelyet balliberális szervezetek például az Antifa generált. A demonstrációkon sok tízezer migráns is részt vett, akik a Közel-Kelet országaiból származnak. A francia, a brit és a német rendőrség csak komoly rohamrendőri erők bevetésével tudta uralni a helyzetet. Sok nyugati mecsetben is nyíltan uszítanak Izrael ellen. Ez főleg a pénteki nagy imák alatt történik meg. Több alkalommal a feldühödött tömeg spontán, erőszakos demonstrációkba kezdett. Németországban a hétvégén a túszok szabadon bocsájtásért békésen tüntető zsidókra támadtak ultrabalos aktivisták és vörös festékkel locsolták le őket. A zsinagógákat, a kóser boltokat és éttermeket már golyóálló mellénybe öltözött, géppisztolyos rendőröknek kell védeni Berlintől Párizsig. A legfelháborítóbb pedig az, hogy Brüsszel pont Magyarországot vádolja antiszemitizmussal, ahol eddig zéró gyűlölet-bűncselekmény történt zsidó vallású emberek ellen.