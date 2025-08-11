Kiderült, ki lesz az új Dumledore, óriási világsztárt választottak

A legendás brit színész, Hugh Laurie kapta meg Albus Dumbledore szerepét egy vadonatúj, teljes szereplőgárdával készülő Harry Potter-hangoskönyv-sorozatban.

A Harry Potter filmekben Michael Gambon játszotta Dumledore-t - Fotó: WARNER BROS. / HEYDAY FILM / Collection ChristopheL via AFP

Laurie Oxfordban született, karrierje során olyan népszerű produkciókban játszott, mint a Fekete Vipera (Blackadder) vagy az Éjszakai Szolgálat (he Night Manager). A nemzetközi közönség leginkább a Dr. House címszereplőjeként ismeri, amely 2004 és 2012 között nyolc évadon át futott.

Most a brit sztár csatlakozik a Harry Potter-univerzumhoz, hogy életre keltse a Roxfort legendás igazgatóját, Dumbledore-t. A sorozatban olyan nevek is szerepelnek majd, mint a Utódlás (Succession) című sikerszériából ismert Matthew Macfadyen, aki Voldemort Nagyurat alakítja - írja az Oxford Mail.

Az Audible és a Pottermore közös produkciójában készülő hangoskönyv-széria célja, hogy teljesen új köntösben, gazdag hangjátékként mesélje el J.K. Rowling világhírű történetét.

Hugh Laurie - Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megtiszteltetés számomra, hogy rám bízták Albus Dumbledore kulcsait, és izgatottan várom, hogy körbevezessem őt ebben a gyönyörű, új feldolgozásban – nyilatkozta Laurie. Hozzátette:

Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy előttem olyan nagyszerű színészek formálták meg a karaktert, mint Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law, valamint a legendás narrátorok, Jim Dale és Sir Stephen Fry.

Az új sorozat pontos megjelenési dátumát még nem hozták nyilvánosságra, de a produkció már most hatalmas érdeklődést keltett a rajongók körében.

Érkezik egy új Harry Potter sorozat is

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a HBO új Harry Potter sorozatot is készít. Ehhez ugyan megtalálták a színészeket, de több szereplő kiléte még kérdőjeles.