Új fejezet vagy utolsó próbálkozás? A herceg visszatérése az Egyesült Királyságba mindent eldönthet

Harry herceg, aki jelenleg feleségével, Meghan Markle-lel él Kaliforniában, szeptember 8-án ismét brit földre lép – éppen azon a napon, amikor három éve elhunyt nagymamája, II. Erzsébet királynő. A látogatás célja a WellChild díjátadó, amelyet hosszú évek óta támogat, és ahol személyesen is beszédet mond majd.

Harry herceg visszatérése az Egyesült Királyságba szeptember 8-án különös időzítést kapott – épp a királynő halálának évfordulóján érkezik. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Harry herceg visszatérése az Egyesült Királyságba: családi közeledés vagy pusztán jótékonyság?

A herceg visszatérése az Egyesült Királyságba azért is különösen figyelemfelkeltő, mert májusban még egy sikertelen jogi csatát vívott a brit Belügyminisztériummal a személyes biztonsági védelem ügyében. Akkor úgy tűnt, hosszú ideig nem fog visszatérni. Most azonban ismét feltűnik a reflektorfényben – sokak szerint nem csupán a jótékonysági szerepvállalás miatt.

A WellChild olyan gyermekeket és családokat támogat, akik súlyos vagy komplex egészségügyi problémákkal élnek. A rendezvényen Harry díjat is átad egy inspiráló, négy és hat év közötti gyermeknek, valamint találkozik a beteg gyerekekkel és gondozóikkal.

A herceg 17 éve a szervezet patrónusa, és eddig 14 alkalommal vett részt személyesen a díjátadón.

Kiemelte:

Ezek a történetek az együttérzés, a kapcsolat és a közösség erejére emlékeztetnek minket."

Az esemény időzítése természetesen újabb találgatásokat indított el a királyi családi viszonyokról. Egyes források szerint lehetséges, hogy Harry herceg találkozik III. Károly királlyal és Vilmos herceggel is – bár a viszony továbbra is feszült.

A család életéről és a királyi viszonyokról korábban is beszámoltunk már, különösen Harry és a palota közötti feszültségek kapcsán.