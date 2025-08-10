Gyógyíthatatlan kórban szenved a Grace klinika sztárja

Camilla Luddington – a Grace klinika sztárja – a hashimoto-betegség diagnózisáról mesélt, amely hónapokig tartó fáradtságot és lassúságérzést okozott nála.
Luddington eleinte korának és hormonális változásoknak tulajdonította, hogy egyre lassabbnak és fáradtabbnak érezte magát.
Délelőttre gyakran teljesen kimerültem, függetlenül az előző esti alvástól
– mesélte a Camilla Luddington a podcastban. A vérvizsgálat feltárta az autoimmun betegséget, amely a pajzsmirigyet támadja, lassítja az anyagcserét és csökkenti a hormontermelést.
Hashimoto-betegség esetén az immunrendszer tévesen támadja meg a pajzsmirigysejteket.
A genetikai hajlam mellett környezeti tényezők – stressz, fertőzés, sugárzás – is hozzájárulhatnak a kialakulásához. Kezdetben akár tünetmentes, majd golyva és olyan panaszok jelenhetnek meg, mint a fáradtság, hidegérzékenység vagy hajhullás.
A színésznő jelenleg Levothyroxint szed, és bár jobban érzi magát, hosszú felépülésre számít. Hashimoto-betegség esetén nincs gyógymód, de a megfelelő kezelés és az egészséges életmód kordában tarthatja a tüneteket.
A kezeletlen pajzsmirigy-alulműködés súlyos szövődményeket, ritkán életveszélyes kómát okozhat.
Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.