Gyógyíthatatlan kórban szenved a Grace klinika sztárja

Camilla Luddington – a Grace klinika sztárja – a hashimoto-betegség diagnózisáról mesélt, amely hónapokig tartó fáradtságot és lassúságérzést okozott nála.

A hashimoto-betegség tünetei között van a fáradtság és állandó levertség érzése (illusztráció) Fotó: cottonbro studio/pexels

A hashimoto-betegség tünetei és kialakulása

Luddington eleinte korának és hormonális változásoknak tulajdonította, hogy egyre lassabbnak és fáradtabbnak érezte magát.

Délelőttre gyakran teljesen kimerültem, függetlenül az előző esti alvástól

– mesélte a Camilla Luddington a podcastban. A vérvizsgálat feltárta az autoimmun betegséget, amely a pajzsmirigyet támadja, lassítja az anyagcserét és csökkenti a hormontermelést.

Hashimoto-betegség esetén az immunrendszer tévesen támadja meg a pajzsmirigysejteket.

A genetikai hajlam mellett környezeti tényezők – stressz, fertőzés, sugárzás – is hozzájárulhatnak a kialakulásához. Kezdetben akár tünetmentes, majd golyva és olyan panaszok jelenhetnek meg, mint a fáradtság, hidegérzékenység vagy hajhullás.

Kezelés és élet a diagnózis után

A színésznő jelenleg Levothyroxint szed, és bár jobban érzi magát, hosszú felépülésre számít. Hashimoto-betegség esetén nincs gyógymód, de a megfelelő kezelés és az egészséges életmód kordában tarthatja a tüneteket.

A kezeletlen pajzsmirigy-alulműködés súlyos szövődményeket, ritkán életveszélyes kómát okozhat.

Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.