Gyomorforgató, ami a repülőn történt – a nő „szétbombázta” a mosdót

Az amerikai írónő és színész, Meghan Reinertsen elmondása szerint az egész hasmenés a repülőn rémálom még Portugáliából hazafelé kezdődött, amikor a csatlakozó járat előtt hirtelen erős rosszullét tört rá. Bár remélte, hogy kibírja az utat, fél órával a felszállás után verejtékben úszva, sírva és görcsök között rohant a fedélzeti mosdóba – írja a Daily Mail.

A United Airlines járata a hasmenés a repülőn miatt kényszerült törlésre, miután egy utas súlyos ételmérgezést kapott.

Fotó: Unsplash

A hasmenés a repülőn miatt teljes járattörlés és veszélyhelyzet

Ott 20 percig tartó, rendkívül erős hasmenés és hányás következett, ami miatt végül másfél órára bezárkózott a szűk helyiségbe. A légiutas-kísérők engedélyt kaptak a pilótától, hogy leszállásig ott maradhasson, így a nőnek a mosdóban kellett felkészülnie a landolásra, mivel nem tudott visszaülni a helyére.

Woman apologises as her ‘severe diarrhoea’ forces entire flight to be cancelledhttps://t.co/W7I4WR9tsB pic.twitter.com/QLTBTK8FCy — Mirror World News (@MirrorWorldNews) August 12, 2025

A leszállás után a személyzet közölte vele, hogy a következő járatot törölték, mivel fertőtlenítő csapatnak kell kitisztítania a gépet. Reinertsen állapota annyira súlyos volt, hogy kerekesszékkel kellett kivezetni a repülőgépből, miközben utastársai a csomagkiadásnál már tudták, ő volt „a nő a mosdóban”.

Az utas később kiderítette, hogy a problémát egy előző este elfogyasztott, alul átsütött hamburger okozta. A nő később a közösségi médiában, nyilvánosan kért elnézést a többi utastól és a repülő személyzetétől. A United Airlines megerősítette az esetet, hozzátéve, hogy a személyzet minden tőlük telhetőt megtett a repülés és az érkezés során.