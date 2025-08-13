Kiderült, mi váltja ki a rettegett hasnyálmirigyrákot

A Miami Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás károsítja a hasnyálmirigy emésztőenzimeket termelő sejtjeit. Ez a károsodás gyulladást indít el, amely idővel rákos elváltozásokhoz vezethet – ezekből pedig kialakulhat a hasnyálmirigyrák, amely világszerte az egyik legrosszabb túlélési arányú daganattípus – írja a Daily Mail. A betegség az Egyesült Államokban évente több mint 52 000, az Egyesült Királyságban pedig több mint 9 000 ember halálát okozza.

A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb daganattípus, amelynek kialakulásában az alkoholfogyasztás is szerepet játszhat.

Fotó: Unsplash

Az alkoholfogyasztás és a hasnyálmirigyrák összefüggése

A szakértők szerint a folyamat előrehaladásához szükség van egy, a sejtnövekedést szabályozó gén (Ras) mutációjára is. Kísérleteikben az alkohol és egy gyulladást kiváltó molekula együtt hasonló tüneteket okozott, mint az alkohol okozta hasnyálmirigy-gyulladás, ami végül daganathoz vezetett.

A kutatók ráadásul felfedezték, hogy egy CREB nevű gén kikapcsolásával megakadályozható az elváltozások kialakulása. Ez a gén képes az egészséges hasnyálmirigy-sejteket kóros sejtekké programozni.

A tanulmány egyik szerzője, dr. Nipun Merchant sebész szerint ez az áttörés megalapozhatja a jövőbeli megelőzési stratégiákat.

Tünetek, amiket nem szabad félvállról venni

A hasnyálmirigyrák rettegett „néma gyilkos”, mivel korai stádiumban alig okoz tüneteket. A jelek közé tartozhat a fogyás, a fáradtság, a hasi fájdalom, a székletürítés megváltozása és a sárgaság. A leggyakoribb típusa az adenokarcinóma, amely az esetek mintegy 90%-át teszi ki, és rendszerint csak előrehaladott állapotban fedezik fel.

A kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás, az elhízás, a cukorbetegség, a vörös és feldolgozott húsok fogyasztása, valamint a családi halmozódás. Az NHS szerint a 65 év felettiek és a krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedők különösen veszélyeztetettek.

A kutatás reményt adhat arra, hogy a jövőben a hasnyálmirigyrák időben felismerhető és megelőzhető legyen, különösen azoknál, akiknél az alkoholfogyasztás magas kockázatot jelent.