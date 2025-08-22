Hegymászók élete függött a helikopteren – drámai mentőakció

A hegymászók napokon át a csúcshoz közel vesztegeltek, miután kötelük beszorult, és nem tudtak tovább ereszkedni. A mentést a lavinaveszély és a rossz idő is nehezítette: több sikertelen kísérlet után végül hajnalban érte el őket a helikopter – írja a német Focus.

Hegymászók 4000 méteren rekedtek a Breithornon, drámai mentőakcióval hozták le őket.

Fotó: Unpslash

Hegymászók rémálma a Breithornon – csoda, hogy életben maradtak

A két férfit Aostába, egy olasz kórházba szállították, ahol az orvosok szerint „összességében jó” állapotban vannak – ami szinte csodának számít, tekintve, hogy 4000 méteren, fagyos éjszakában töltötték az éjszakát. A Breithornot az egyik „könnyebb” alpesi négyezresnek tartják, de a mostani eset is bizonyítja: a hegy sosem kegyelmez.