Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

helikopter

Hegymászók élete függött a helikopteren – drámai mentőakció

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Életveszélyes helyzetbe került két német hegymászó a svájci–olasz határon, a Breithorn csúcsán. Több mint 4000 méteres magasságban rekedtek, ahol egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehetett volna – végül helikopterrel sikerült kimenteni a hegymászókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helikoptercsodaéletorvoscsúcskórház

A hegymászók napokon át a csúcshoz közel vesztegeltek, miután kötelük beszorult, és nem tudtak tovább ereszkedni. A mentést a lavinaveszély és a rossz idő is nehezítette: több sikertelen kísérlet után végül hajnalban érte el őket a helikopter – írja a német Focus.

Hegymászók 4000 méteren rekedtek a Breithornon, drámai mentőakcióval hozták le őket.
Hegymászók 4000 méteren rekedtek a Breithornon, drámai mentőakcióval hozták le őket.
Fotó: Unpslash

Hegymászók rémálma a Breithornon – csoda, hogy életben maradtak

A két férfit Aostába, egy olasz kórházba szállították, ahol az orvosok szerint „összességében jó” állapotban vannak – ami szinte csodának számít, tekintve, hogy 4000 méteren, fagyos éjszakában töltötték az éjszakát. A Breithornot az egyik „könnyebb” alpesi négyezresnek tartják, de a mostani eset is bizonyítja: a hegy sosem kegyelmez.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!