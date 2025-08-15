Kasmírban tombolt a pokol: a hegyvidéki áradások már 60 életet követeltek

Kasmírban egyre súlyosabb a helyzet: a hegyvidéki áradások és földcsuszamlások már legalább 60 halálos áldozatot követeltek. A természet pusztító ereje percek alatt csapott le a hegyek között fekvő Csosziti falura, ahol éppen zarándoklat résztvevői álltak meg pihenni és ebédelni. A falu a zarándokút utolsó olyan pontja, ahová még járművel fel lehet jutni – innen már csak gyalogosan közelíthető meg a magaslati szentély.

A kasmíri hegyvidéki áradások után sárral borított csomagok és kidőlt villanyoszlopok között dolgoznak a mentőalakulatok Fotó: MIR IMRAN / AFP

A hegyvidéki áradások percek alatt sártengerré változtatták a környéket.

A hegyvidéki áradások halálos áldozatai között nők, férfiak és gyerekek is vannak – sokan a zarándoklat résztvevői voltak, akik a szentély felé vezető út során álltak meg a faluban. A víz, sár és hordalék olyan hirtelenséggel zúdult le a hegyoldalról, hogy szemtanúk szerint „esély sem volt a menekülésre”. Embereket, állatokat, járműveket, sátorokat sodort el az ár – gyakorlatilag minden mozdíthatót magával vitt a víztömeg.

A helyszínen pénteken sárral borított csomagok, szétszóródott ruhadarabok és személyes tárgyak hevertek a földön. A kidőlt villanyoszlopok és megtépázott sátrak között mentőalakulatok dolgoznak, akik kötelek és rögtönzött hidak segítségével próbálják elérni a romok alatt rekedt embereket.

A kasmíri hegyvidéki áradások után Fotó: MIR IMRAN / AFP

A mentés akadozik – több száz eltűntet keresnek

A mentést nehezíti, hogy a hegyvidéki terep sok helyen csak gyalogosan vagy kisebb járművekkel megközelíthető. A földcsuszamlások több utat is eltorlaszoltak, így a nehézgépek és mentőcsapatok is lassan tudnak haladni. A túlélők felkutatása és a holttestek kiemelése akár napokig is eltarthat – a hatóságok szerint az áldozatok száma tovább emelkedhet.

Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír főminisztere elmondta: jelenleg több mint 200 embert tartanak nyilván eltűntként, és legalább százan megsérültek. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett a térségben, és minden lehetséges erőforrást mozgósítanak a mentéshez.

Már a második tragédia egy héten belül

A kasmíri tragédia alig egy héttel követte a hasonló földcsuszamlásokkal járó természeti katasztrófát Uttarakhand államban, ahol egy egész falu semmisült meg. A zord időjárási körülmények – felhőszakadások, hirtelen áradások, földcsuszamlások – egyre gyakoribbak a térségben, különösen a monszunidőszak alatt.